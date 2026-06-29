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महेश बाबू की फिल्म के लिए राजामौली रचेंगे सबसे बड़ा वॉर सीक्वेंस

By Loktej
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महेश बाबू की फिल्म के लिए राजामौली रचेंगे सबसे बड़ा वॉर सीक्वेंस

हैदराबाद, 29 जून (वेब वार्ता)। निर्देशक एस.एस. राजामौली अपनी आगामी पौराणिक एक्शन फिल्म 'वाराणसी' के लिए भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े युद्ध दृश्यों में से एक की तैयारी कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भव्य सीक्वेंस की शूटिंग 7 जुलाई 2026 से हैदराबाद में शुरू होगी। युद्ध दृश्य में अभिनेता महेश बाबू 3,500 जूनियर आर्टिस्ट्स की विशाल सेना का नेतृत्व करते नजर आएंगे। विजुअल इफेक्ट्स की मदद से इन कलाकारों को करीब 50,000 वानर योद्धाओं के रूप में दिखाया जाएगा, जिससे यह दृश्य बेहद भव्य और विशाल नजर आएगा।

फिल्म में महेश बाबू 'रुद्र' के किरदार में दिखाई देंगे, जबकि प्रियंका चोपड़ा जोनास आठ साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी करते हुए 'मंदाकिनी' की भूमिका निभाएंगी। अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में 'कुंभ' का किरदार निभा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी 'रामायण' से प्रेरित होगी, जिसमें पौराणिक पात्रों, प्राकृतिक आपदाओं, काल्पनिक घटनाओं और पिता-पुत्र के भावनात्मक रिश्ते को प्रमुखता से दिखाया जाएगा।

राजामौली की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। मेकर्स का दावा है कि फिल्म दर्शकों को तकनीक, विजुअल इफेक्ट्स और कहानी के स्तर पर एक नया सिनेमाई अनुभव देगी।

'वाराणसी' को दुनियाभर के सिनेमाघरों में 7 अप्रैल 2027 को रिलीज करने की योजना है।

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Tags: Bollywood Entertainment

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