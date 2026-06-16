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टीम इंडिया में बड़ा बदलाव: भारत ‘ए’ स्क्वॉड में युद्धवीर सिंह की जगह अशोक शर्मा को मिली एंट्री

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टीम इंडिया में बड़ा बदलाव: भारत ‘ए’ स्क्वॉड में युद्धवीर सिंह की जगह अशोक शर्मा को मिली एंट्री

नई दिल्ली, 16 जून (वेब वार्ता)। इस समय भारत ‘ए’ की टीम श्रीलंका के दौरे पर है, जहाँ वह अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ ट्राई-सीरीज खेल रही है। तिलक वर्मा की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन अब तक मिला-जुला रहा है।

सीरीज के पहले मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद, भारतीय टीम को अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ लगातार दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इन निराशाजनक परिणामों के बाद टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं।

स्क्वॉड में हुआ महत्वपूर्ण बदलाव
टीम के प्रदर्शन के बीच बीसीसीआई ने स्क्वॉड में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह को शारीरिक समस्या के कारण टीम से बाहर होना पड़ा है। उनकी जगह अशोक शर्मा को भारतीय ‘ए’ टीम में शामिल किया गया है।

बीसीसीआई की चयन समिति ने तुरंत प्रभाव से यह निर्णय लिया है ताकि आगामी मैचों के लिए टीम की गेंदबाजी इकाई को मजबूती मिल सके।

आगामी मैचों पर नजर
युद्धवीर सिंह का बाहर होना टीम के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन अशोक शर्मा के आने से टीम को एक नया विकल्प मिला है। भारतीय ‘ए’ टीम अब ट्राई-सीरीज के बाकी बचे मैचों में वापसी करने और अपनी लय हासिल करने की कोशिश करेगी।

अशोक शर्मा को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। टीम प्रबंधन अब सीरीज के अगले मैचों में जीत दर्ज करने की रणनीति पर काम कर रहा है।

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Tags: India Srilanka Cricket

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