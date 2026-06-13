विरोधी से दोस्त बनने तक का सफर…विलियमसन के रिटायरमेंट पर कोहली का भावुक पोस्ट

नई दिल्ली, 13 जून (वेब वार्ता)। न्यूजीलैंड क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है।

इंग्लैंड दौरे के दौरान अचानक आए इस ऐलान ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। करीब 16 वर्षों तक ब्लैक कैप्स की बल्लेबाजी की धुरी रहे विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले अपने संन्यास की घोषणा की।

उनकी रिटायरमेंट की खबर सामने आते ही भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भावुक प्रतिक्रिया दी।

विराट कोहली ने दी शुभकामनाएं

केन विलियमसन के संन्यास पर विराट कोहली ने एक भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “प्रतिद्वंद्वी से दोस्त बनने तक का यह सफर शानदार रहा।

तुम्हें बल्लेबाजी करते देखना और तुम्हारे खिलाफ खेलना हमेशा खास अनुभव रहा। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं हमारी दोस्ती और खेल को लेकर हुई बातचीत को महत्व देता हूं।

हर मुलाकात मेरी यादों का हिस्सा रहेगी। तुम्हें आगे के जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं भाई। तुमने क्रिकेट में अपना योगदान दे दिया है, अब इस समय का आनंद लो और आराम करो। शानदार काम किया मेरे दोस्त, असली जिंदगी की नई पारी अब शुरू होती है।” पोस्ट के अंत में कोहली ने दिल का इमोजी भी लगाया।

‘फैब-4’ का अहम चेहरा रहे विलियमसन

साल 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले केन विलियमसन लंबे समय तक न्यूजीलैंड बल्लेबाजी क्रम की सबसे बड़ी ताकत रहे। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट के साथ उन्हें 2010 और 2020 के दशक के चर्चित ‘फैब-4’ बल्लेबाजों में गिना जाता है।

उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। भारत के खिलाफ खेले गए फाइनल में उनकी नाबाद 52 रन की पारी टीम की जीत में निर्णायक साबित हुई थी।

संन्यास की घोषणा करते हुए विलियमसन भी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, “न्यूजीलैंड के लिए खेलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। पिछले 16 साल तक इस जर्सी को पहनना किसी सपने के सच होने जैसा था। अब समय आ गया है कि मैं नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए जगह बनाऊं।”

उन्होंने अपने प्रशंसकों, साथियों और परिवार का आभार व्यक्त किया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वह घरेलू क्रिकेट और दुनिया भर में होने वाली टी20 लीग्स में खेलना जारी रखेंगे।