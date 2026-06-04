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टीम इंडिया को बड़ा झटका: चोट के कारण अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर हुए विराट कोहली

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टीम इंडिया को बड़ा झटका: चोट के कारण अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर हुए विराट कोहली

नई दिल्ली, 04 जून (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगा है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए हैं।

आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले के दौरान कोहली को यह चोट लगी थी, जहाँ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खिताबी जीत दिलाई थी। उनकी अनुपस्थिति टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम के लिए एक बड़ी चुनौती है।

फैंस और टीम की बढ़ी मुश्किलें
विराट कोहली का आईपीएल 2026 में फॉर्म बेहद शानदार रहा था, जिसके चलते फैंस उन्हें इस वनडे सीरीज में भी खेलते देखने के लिए काफी उत्साहित थे।

कोहली के बाहर होने की खबर ने टीम प्रबंधन और प्रशंसकों दोनों को निराश किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की यह वनडे सीरीज 14 जून से धर्मशाला में शुरू होगी, जिसके बाद मैच लखनऊ और चेन्नई में खेले जाएंगे।

आगामी मैचों की चुनौती
कोहली के बाहर होने के बाद अब टीम चयन और बल्लेबाजी संतुलन पर सभी की नजरें हैं। सीरीज का शेड्यूल काफी व्यस्त है और बिना कोहली के टीम को एक मजबूत मध्यक्रम खड़ा करना होगा।

टीम इंडिया का वनडे स्क्वॉड पहले से घोषित है, जिसमें अब बदलाव की संभावना है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अन्य युवा खिलाड़ी इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी उपयोगिता साबित करेंगे और सीरीज में भारत को जीत दिलाने में सफल रहेंगे।

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Tags: Afghanistan Virat Kohli Cricket

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