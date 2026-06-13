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वैभव सूर्यवंशी के बाद भाई आशीर्वाद का कमाल: 11 साल की उम्र में जड़ा शानदार शतक, क्रिकेट जगत में बढ़ी चर्चा

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वैभव सूर्यवंशी के बाद भाई आशीर्वाद का कमाल: 11 साल की उम्र में जड़ा शानदार शतक, क्रिकेट जगत में बढ़ी चर्चा

पटना, 13 जून (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है।

महज 11 साल की उम्र में, उन्होंने क्रिकेट एकेडमी ताजपुर की ओर से खेलते हुए 87 गेंदों में 103 रनों की आक्रामक शतकीय पारी खेली। अपनी इस बेहतरीन पारी में आशीर्वाद ने 20 चौके और एक छक्का जड़कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

वैभव जैसा निडर अंदाज
आशीर्वाद की बल्लेबाजी शैली काफी हद तक उनके बड़े भाई वैभव सूर्यवंशी जैसी ही आक्रामक और निडर है। शतक पूरा करने के बाद उनका जश्न मनाने का अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दर्शकों और क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आशीर्वाद में भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने की पूरी क्षमता है, जो सूर्यवंशी परिवार के लिए एक और गौरव का क्षण है।

परिवार और फैंस की प्रतिक्रिया
छोटे भाई की इस सफलता पर बड़े भाई वैभव सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है। पिता संजीव सूर्यवंशी ने भी आशीर्वाद के भविष्य को लेकर आशा व्यक्त की है।

फैंस अब उम्मीद जता रहे हैं कि वैभव की तरह ही आशीर्वाद भी भविष्य में अपनी बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट में एक नई पहचान बनाने में सफल होंगे।

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Tags: Cricket Vaibhav Suryavanshi

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