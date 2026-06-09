TG20 लीग का ऑक्शन संपन्न: तिलक वर्मा और मोहम्मद सिराज बने आकर्षण का केंद्र

हैदराबाद, 09 जून (वेब वार्ता)। तेलंगाना टी20 क्रिकेट लीग (TG20) के पहले संस्करण के लिए हैदराबाद में आयोजित ऑक्शन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

रामोजी फिल्म सिटी में हुए इस भव्य आयोजन में आठ फ्रेंचाइजी टीमों ने कुल 160 युवा क्रिकेटरों को अपनी टीम में शामिल किया। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा 33 लाख रुपये की बोली के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को 14 लाख रुपये में वारंगल वॉरियर्स ने खरीदा।

खिलाड़ियों की बंपर कमाई और टीमें

नीलामी के दौरान कई घरेलू सितारों पर भी जमकर धनवर्षा हुई। सीवी मिलिंद 17 लाख रुपये की बोली के साथ दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें अन्विता खम्मम एसेस ने साइन किया।

इस नीलामी प्रक्रिया का संचालन प्रसिद्ध ऑक्शनियर चारू शर्मा ने किया। इस लीग में हैदराबाद ई-चैंपियंस, मेदक फाल्कन्स, वारंगल वॉरियर्स, रंगा रेड्डी राइजर्स, नलगोंडा नाइट्स, पलमूर स्ट्राइकर्स, करीमनगर डाइमंड्स और खम्मम एसेस जैसी टीमें हिस्सा लेंगी।

21 जून से शुरू होगा क्रिकेट महाकुंभ

TG20 लीग का आधिकारिक आगाज इस महीने की 21 तारीख को होगा। यह टूर्नामेंट 21 दिनों तक चलेगा, जिसमें रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। कुल 32 मैचों के बाद, फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को खेला जाएगा।

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की इस अनूठी पहल का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है, जहाँ वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।