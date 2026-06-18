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भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने विश्व चैपियन जर्मनी को 3-1 से हराया

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भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने विश्व चैपियन जर्मनी को 3-1 से हराया

रॉटरडैम (नीदरलैंड्स), 18 जून (वेब वार्ता)। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच प्रो लीग 2025-26 सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की।

बुधवार को खेले गये मुकाबले में हॉकी रैंकिंग में आठवें स्थान पर मौजूद भारतीय के लिए मनदीप सिंह (7′), शिलानंद लाकड़ा (13′) और नीलाकांता शर्मा (35′) ने गोल किए, जबकि दुनिया की पांचवें नंबर की टीम जर्मनी के लिए एकमात्र गोल राफेल हार्टकोफ (45′) ने किया।

यह मैच अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह के लिए एक यादगार मौका था; अपने 413वें अंतरराष्ट्रीय मैच के साथ वे भारत के सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी बन गए और उन्होंने पूर्व कप्तान दिलीप टिर्की का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

भारत ने शानदार शुरुआत की और जर्मन सर्कल के अंदर लगातार दबाव बनाते हुए शुरुआती क्वार्टर में बढ़त बना ली। गोल के सामने मची अफरातफरी के बीच दिलप्रीत सिंह ने बेहतरीन सूझबूझ दिखाते हुए बॉल पर कब्ज़ा बनाए रखा, जिसके बाद मनदीप सिंह ने चतुराई से घूमते हुए गोल करके स्कोर 1-0 कर दिया।

भारतीय टीम ने जर्मनी पर दबाव बनाए रखा और छह मिनट बाद अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया। शिलानंद लाकड़ा ने सर्कल के अंदर जगह बनाई और गोल करके भारत की स्थिति मजबूत कर दी।

हाफ- टाइम ब्रेक के बाद वर्ल्ड चैंपियन टीम ने वापसी की कोशिश की, लेकिन तीसरे क्वार्टर के बीच में भारत ने अपनी बढ़त और बढ़ा दी। नीलाकांता शर्मा ने डिफेंस की गलती का फायदा उठाया, सर्कल में बॉल\ लेकर आगे बढ़े और डाइव लगाकर गोल करते हुए स्कोर 3-0 कर दिया।

आखिरकार, तीसरे क्वार्टर के आखिर में जर्मनी ने राफेल हार्टकोफ के ज़रिए एक गोल किया; उन्होंने तेज़ पासिंग मूव के ज़रिए भारत के डिफेंस को भेद दिया। आखिरी क्वार्टर में जर्मनी ने एक और गोल करने के लिए ज़ोर लगाया, लेकिन भारत ने उन्हें और कोई मौका नहीं दिया।

इस जीत के बाद भारत के सात अंक हो गए और टीम एफआईएच प्रो लीग स्टैंडिंग में आठवें स्थान पर बनी हुई है। भारतीय हॉकी टीम रविवार को रॉटरडैम में अपने अगले एफआईएच प्रो लीग मैच में मेजबान नीदरलैंड का सामना करेगी।

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Tags: India Germany Sports Hockey

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