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टीम इंडिया का ऐतिहासिक न्यूजीलैंड दौरा: 6 साल बाद कीवी सरजमीं पर खेलेगी टेस्ट मैच

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टीम इंडिया का ऐतिहासिक न्यूजीलैंड दौरा: 6 साल बाद कीवी सरजमीं पर खेलेगी टेस्ट मैच

हैदराबाद, 04 जून (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट टीम इस वर्ष के अंत में न्यूजीलैंड का एक ब्लॉकबस्टर दौरा करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा घोषित इस सीरीज में 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर के बीच कुल 40 दिनों में 12 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित यह दौरा अब तक की सबसे बड़ी पुरुषों की द्विपक्षीय सीरीज होगी।

मैचों का विस्तृत कार्यक्रम
इस 40 दिवसीय दौरे की शुरुआत 5 टी20 मैचों के साथ होगी, जो 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेले जाएंगे। इसके बाद 4 से 15 नवंबर तक 5 वनडे मैचों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी।

दौरे का समापन दो महत्वपूर्ण टेस्ट मैचों के साथ होगा। पहला टेस्ट 19-23 नवंबर तक वेलिंगटन में और दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। यह टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दृष्टिकोण से बेहद अहम है।

6 साल बाद टेस्ट की वापसी
यह दौरा भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीम इंडिया पूरे 6 साल के लंबे अंतराल के बाद न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। आखिरी बार भारतीय टीम ने 2019 में वहां टेस्ट सीरीज खेली थी।

2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी भारतीय टीम के लिए यह दौरा अपनी लय बरकरार रखने और विभिन्न परिस्थितियों में खुद को परखने का एक शानदार अवसर होगा।

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Tags: India Newzealand Cricket

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