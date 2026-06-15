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टी20 वर्ल्ड कप में भारत का शानदार आगाज: पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर अंक तालिका में मजबूती

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टी20 वर्ल्ड कप में भारत का शानदार आगाज: पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर अंक तालिका में मजबूती

दुबई, 15 जून (वेब वार्ता)। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम ने अपने अभियान का धमाकेदार आगाज किया है।

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेलते हुए भारतीय टीम ने अपने चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 64 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी। इस जीत के नायक स्मृति मंधाना रहीं, जिन्होंने बल्ले से शानदार योगदान दिया, जबकि दीप्ति शर्मा ने अपनी जादुई गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को लगातार झटके दिए। दीप्ति को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

अंक तालिका में भारत की बढ़त
पाकिस्तान पर मिली इस एकतरफा जीत का सीधा असर अंक तालिका पर पड़ा है, जहाँ भारतीय टीम ग्रुप-ए में अब दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस हार के बाद पाकिस्तानी टीम लुढ़ककर 5वें स्थान पर खिसक गई है, जिससे उनकी सेमीफाइनल की राह कठिन हो गई है।

वहीं, ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में शीर्ष पर बनी हुई है। भारत की इस जीत ने टूर्नामेंट के समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है और अंक तालिका में अन्य टीमों के लिए दबाव बढ़ गया है।

अन्य टीमों की स्थिति और भविष्य की राह
टूर्नामेंट के अन्य मुकाबलों पर नजर डालें तो ग्रुप-बी में इंग्लैंड महिला टीम ने शीर्ष पर कब्जा जमा लिया है, जबकि न्यूजीलैंड की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दूसरी ओर, ग्रुप-ए में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को हराकर तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है।

भारतीय टीम के इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने प्रशंसकों में उत्साह भर दिया है और टीम अब आत्मविश्वास के साथ अपने अगले मुकाबलों की तैयारी में जुटी है।

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Tags: India Pakistan T20 World Cup Women

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