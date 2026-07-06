सूरत : दो घंटे की बारिश ने थाम दी सूरत की रफ्तार, मुख्य मार्गों पर जलभराव से यातायात प्रभावित

सोमवार शाम करीब 4 बजे शुरू हुई तेज बारिश का दौर करीब दो घंटे बाद भले ही धीमा पड़ गया, लेकिन लगभग एक घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। भारी वर्षा के कारण शहर के अधिकांश प्रमुख मार्गों पर जलभराव हो गया, जिससे वाहन चालकों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा।

बारिश के चलते उधना, जोगाणी माता मंदिर क्षेत्र, अड़ाजन, पाल, जहांगीरपुरा, पालनपुर पाटिया सहित कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव और ट्रैफिक जाम के कारण दोपहिया वाहन चालक एक मार्ग पर जाम देखकर दूसरे रास्ते का सहारा लेते नजर आए, लेकिन अधिकांश वैकल्पिक मार्गों पर भी पानी भर जाने से उन्हें बीच सड़क पर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं चारपहिया वाहनों की लंबी कतारें कई प्रमुख मार्गों पर देखने को मिलीं।

बारिश से उत्पन्न हालात का असर केवल आम नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ा। सूरत महानगरपालिका के कर्मचारी जलनिकासी व्यवस्था सुचारु करने के लिए विभिन्न स्थानों पर गटर के ढक्कन हटाकर पानी की निकासी करते नजर आए।

जहांगीरपुरा के नानक सर्कल, पालनपुर पाटिया सर्कल, सब्जी मार्केट क्षेत्र, ऋषभ टावर, चौक तथा कतारगाम के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी रही। वहीं रिंग रोड पर मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य के चलते कीचड़ और पानी ने आवागमन को और अधिक मुश्किल बना दिया। भटार क्षेत्र में कई ग्राउंड फ्लोर स्थित दुकानों में बारिश का पानी घुस जाने से व्यापारियों को नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार हुई बारिश ने एक बार फिर शहर की जलनिकासी व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर कर दिया।