सूरत : शहर में दो घंटे में चार इंच बारिश, घुटने तक पानी में फंसी गाड़ियां

सूरत। जिले में सोमवार को मानसून ने जोरदार दस्तक दी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के 12 घंटों में सूरत जिले के सभी तालुकों में बारिश दर्ज की गई।

जिला फ्लड कंट्रोल रूम के अनुसार, इस अवधि में जिले में औसतन 37.17 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि सूरत शहर में सर्वाधिक 112 मिमी बारिश हुई। शहर में शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच मात्र दो घंटे में करीब 105 मिमी (लगभग चार इंच) बारिश दर्ज होने से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई।

बारिश के आंकड़ों के अनुसार, कामरेज में 84 मिमी, बारडोली और अंबिका तालुका में 38-38 मिमी, पलसाना में 35 मिमी, चोर्यासी में 32 मिमी, मांगरोल में 26 मिमी, ओलपाड में 24 मिमी, महुवा में 18 मिमी, उमरपाड़ा में 17 मिमी, अरेथ में 15 मिमी तथा मांडवी में सबसे कम 7 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

भारी बारिश और तेज हवा के कारण जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। महुवा तालुका के फुलवाड़ी गांव में सुरेशभाई पटेल के फूस के मकान की छत का पिछला हिस्सा ढह गया। वहीं अंबिका तालुका के बांभणिया गांव में सुमनभाई के पुराने मकान का एक हिस्सा गिरने की सूचना मिली है। हालांकि, इन घटनाओं में किसी जनहानि की सूचना नहीं है।

जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और संबंधित विभागों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सूरत शहर में सोमवार दोपहर हुई भारी बारिश ने आम ज़िंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया। कम समय में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया।

मेन सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम के नज़ारे दिखे, वहीं कुछ जगहों पर ड्रेनेज का पानी बैक होने की शिकायतें भी सामने आईं। अडाजन, सलाबतपुरा, कटारगाम, वराछा, पालनपुर और उधना समेत कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हुई।

दोपहर में शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने सूरत के ज़्यादातर इलाकों को जलमग्न कर दिया। लगातार बारिश की वजह से मेन सड़कें, अंदर की सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए।

ऑफिस बंद होने का समय होने की वजह से सड़क पर भारी ट्रैफिक था, जिसमें कई जगहों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम हो गया। इस स्थिति की वजह से गाड़ी चलाने वालों को काफी देर तक सड़क पर ही फंसे रहना पड़ा।