सूरत : अग्रवाल महिला मैत्री संघ का दो दिवसीय ‘सावन मेला’ 23 जुलाई से

अग्रवाल महिला मैत्री संघ की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दो दिवसीय ‘सावन मेला’ का आयोजन 23 जुलाई से किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर घोड़दौड़ रोड स्थित अग्रवाल समाज भवन में संघ की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करते हुए विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

संघ की अध्यक्षा ज्योति पंसारी एवं सचिव वीणा बंसल ने बताया कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मेले में राखियां, होम डेकोर उत्पाद, फैशन ज्वेलरी, परिधान सहित विभिन्न उपयोगी एवं आकर्षक वस्तुओं के स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में शहरवासियों के लिए खरीदारी के साथ उत्सव का विशेष माहौल तैयार किया जाएगा।

बैठक में मेले के सफल संचालन की जिम्मेदारी पदमा तुलस्यान, शशि डालमिया, सुमन अग्रवाल, उमा जालान एवं सोनल मित्तल को सौंपी गई। इसके अलावा आयोजन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं का दायित्व भी संघ की सदस्यों के बीच वितरित किया गया। बैठक में विमल अग्रवाल, स्नेहलता कादमावाला, मंजू अग्रवाल, अंजू संघवी, मंजू जालान, अनुराधा गुप्ता, रीना गाड़ोदिया सहित बड़ी संख्या में संघ की सदस्यों ने भाग लिया और मेले को सफल बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।