सूरत :  मुंबई रेल ट्रैफिक पर बारिश का बड़ा असर, वलसाड में दो घंटे में 2 इंच से अधिक वर्षा

सूरत। गुजरात और महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन और रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। पालघर जिले के पास रेलवे ट्रैक पर जलभराव होने से मुंबई की ओर जाने वाली रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं।

इसके चलते कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को निर्धारित गंतव्य से पहले ही समाप्त (शॉर्ट-टर्मिनेट) कर दिया गया है। वहीं, वलसाड जिले के नानापोंधा क्षेत्र में मात्र दो घंटे में 2.28 इंच बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के तीन जिलों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के कारण पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे दोनों नेटवर्क प्रभावित हुए हैं।

रेलवे सेवाएं प्रभावित, हेल्प डेस्क और एसटी बसों की व्यवस्था

मुंबई क्षेत्र में ट्रैक पर पानी भरने और कुछ स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। यात्रियों की सहायता के लिए सूरत, वलसाड और वापी रेलवे स्टेशनों पर विशेष हेल्प डेस्क शुरू किए गए हैं। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर यात्रियों के लिए विशेष एसटी बसों की भी व्यवस्था की गई है।

पश्चिम रेलवे ने सूरत–मालदा टाउन एक्सप्रेस को लगभग साढ़े सात घंटे विलंब से शाम 5:15 बजे रवाना करने का निर्णय लिया है। वहीं अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल, अजमेर–दादर सहित कई ट्रेनों को मुंबई पहुंचने से पहले विभिन्न स्टेशनों पर समाप्त किया गया है। मध्य रेलवे क्षेत्र में भूस्खलन के कारण अहमदाबाद–चेन्नई सेंट्रल और पुणे–भुज सहित कुछ ट्रेनों का मार्ग भी परिवर्तित किया गया है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति जांचने की अपील की है।

मुंबई जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में बदलाव

जलभराव के कारण बांद्रा टर्मिनस और मुंबई सेंट्रल से संचालित कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं—

12932 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस केवल सूरत तक चलेगी। वापसी में यही रैक 12931 सूरत–अहमदाबाद एक्सप्रेस बनकर शाम 7:25 बजे रवाना होगी।

12934 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस केवल वलसाड तक संचालित होगी। वापसी में यही रैक 12933 वलसाड–अहमदाबाद एक्सप्रेस के रूप में शाम 4:25 बजे रवाना होगी।

19002 सूरत–विरार पैसेंजर को उमरगाम रोड स्टेशन पर समाप्त किया गया है।

09705 जयपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को उधना स्टेशन पर रोका गया है।

12990 अजमेर–दादर एक्सप्रेस केवल नवसारी तक चलाई गई।

12479 जोधपुर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को वापी स्टेशन पर शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया।

05183 आजमगढ़–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को संजान स्टेशन पर समाप्त किया गया।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रैक पर जलस्तर सामान्य होने और मौसम में सुधार के बाद ही सेवाओं को पूरी तरह बहाल किया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे रेलवे की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें और स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें।