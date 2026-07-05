मोरक्को सह-मेजबान कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टरफाइनल में

ह्यूस्टन, 05 जुलाई (वेब वार्ता)। मोरक्को ने दूसरे हाफ में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तीन गोल दागकर सह-मेजबान कनाडा को शनिवार को 3-0 से हराते हुए फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया।

अज़ेदीन ओनाही के दो गोल की बदौलत कनाडा को 3-0 से हराकर मोरक्को ने वर्ल्ड कप के क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बना ली है। वे अपने इतिहास में पहली बार लगातार दो वर्ल्ड कप क्वार्टर फ़ाइनल में पहुँचे हैं।

पहला हाफ गोल रहित रहा जिसमें कनाडा ने दबदबा बनाया। दूसरा हाफ शुरू होते ही मोरक्को ने 50 वें मिनट में बढ़त बना ली। अज़ेदीन ओनाही ने मोरक्को का पहला गोल दागा। उन्होंने 82वें मिनट में मोरक्को की बढ़त को 2-0 पहुंचाकर उसकी जीत पक्की कर दी।

सूफ़ियान रहीमी ने इंजरी समय के आखिर में तीसरा गोल दागकर मोरक्को के प्रशंसकों को ख़ुशी के सागर में डुबो दिया।

मोरक्को इस तरह वर्ल्ड कप के क्वार्टर फ़ाइनल में पहुँचने वाली पहली टीम बन गई। अब वे गुरुवार को फॉक्सबोरो के जिलेट स्टेडियम में फ्रांस और पैराग्वे के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेंगे।

इस जीत के साथ, मोरक्को ने बड़े टूर्नामेंटों में अपना शानदार फ़ॉर्म जारी रखा है; इससे पहले वे 2022 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल में पहुँचे थे और इस साल की शुरुआत में – कुछ विवादों के बावजूद – अफ़्रीकी चैंपियन बने थे।