फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र का 92 साल का इंतजार खत्म, न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर दर्ज की पहली ऐतिहासिक जीत

वैंकूवर, 22 जून (वेब वार्ता)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मिस्र की फुटबॉल टीम ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर इतिहास रच दिया है। यह मिस्र की विश्व कप के इतिहास में 92 वर्षों के बाद पहली जीत है।

मैच की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में मिस्र के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन गोल दागे और मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया।

मोहम्मद सलाह ने रचा कीर्तिमान

टीम के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस मैच में न केवल गोल किया, बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। वे वर्ल्ड कप के दो अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले पहले मिस्र के खिलाड़ी बन गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 34 साल की उम्र में गोल करके उन्होंने अपने देश के सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा लिया है।

अगले दौर की ओर कदम

जीत के बाद भावुक कप्तान मोहम्मद सलाह ने इसे मिस्र के फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि पूरी टीम का लक्ष्य अब ईरान के खिलाफ होने वाले अगले मैच पर केंद्रित है।

इस जीत के साथ मिस्र अंक तालिका में अपने ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच गया है और टीम ने अगले दौर में जगह बनाने के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है।