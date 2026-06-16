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फीफा वर्ल्ड कप 2026: पांचवें दिन हुए सभी चार मैच ड्रॉ, 68 साल बाद फुटबॉल जगत में दिखा अनोखा संयोग

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फीफा वर्ल्ड कप 2026: पांचवें दिन हुए सभी चार मैच ड्रॉ, 68 साल बाद फुटबॉल जगत में दिखा अनोखा संयोग

फीफा वर्ल्ड कप, 16 जून (वेब वार्ता)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पांचवें दिन एक दुर्लभ संयोग देखने को मिला, जब खेले गए सभी चारों मुकाबले बराबरी पर समाप्त हुए। फुटबॉल इतिहास में ऐसा 68 साल बाद हुआ है, इससे पहले वर्ष 1958 में एक ही दिन में चार मैच ड्रॉ हुए थे।

इस दिन के मैचों में केप वर्डे और स्पेन के बीच रोमांचक मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा, जबकि ईरान-न्यूजीलैंड (2-2), सऊदी अरब-उरुग्वे (1-1) और मिस्र-बेल्जियम (1-1) के बीच हुए मुकाबले भी बराबरी पर छूटे।

ईरान, मिस्र और सऊदी का शानदार प्रदर्शन
ग्रुप G के मुकाबलों में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, जिसमें ईरान ने दो बार पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। वहीं, मिस्र ने बेल्जियम जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इमाम अशौर के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन एक आत्मघाती गोल (ओन गोल) के कारण मैच ड्रॉ हो गया।

मियामी में हुए ग्रुप H के मैच में सऊदी अरब ने भी उरुग्वे के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, जहाँ उरुग्वे के गोलकीपर मुस्लेरा ने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में इतिहास रचा।

केप वर्डे ने किया बड़ा उलटफेर
टूर्नामेंट के पांचवें दिन का सबसे बड़ा उलटफेर केप वर्डे की टीम ने किया। अपने पहले ही वर्ल्ड कप अभियान में उतरी केप वर्डे ने स्पेन जैसी दिग्गज टीम को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया।

केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा ने पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इस ऐतिहासिक ड्रॉ के साथ केप वर्डे ने वर्ल्ड कप में अपना पहला अंक अर्जित कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है।

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Tags: Fifa World Cup Football

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