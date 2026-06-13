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अर्जेंटीना ने फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में फिर से टॉप पर जगह बनाई

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अर्जेंटीना ने फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में फिर से टॉप पर जगह बनाई

ज़्यूरिख (स्विट्ज़रलैंड), 13 जून (वेब वार्ता)। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना (पहला, 2 पॉइंट ऊपर) दुनिया की टॉप रैंक वाली टीम के तौर पर अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत करेगा।

जून फीफा/कोका- कोला पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग अब तक के सबसे बड़े फीफा वर्ल्ड कप के खत्म होने से कुछ घंटे पहले जारी की जाएगी।

फीफा वर्ल्ड कप से पहले कई फ्रेंडली मैचों के बाद, जिसमें दूसरा पीरियड था जब फीफा/कोका-कोला मेन्स वर्ल्ड रैंकिंग को इंटरनेशनल मैचों के दौरान रियल टाइम में अपडेट किया गया था, अर्जेंटीना आइसलैंड और होंडुरास के खिलाफ अपने दोनों वार्म-अप मैचों में जीत के बाद टॉप पर वापस आ गया।

वे फ्रांस (तीसरे, 2 पॉइंट नीचे) की जगह लेंगे, जो कोटे डी आइवर से हारने के बाद पीछे हो गया था, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड को हराया, और स्पेन (दूसरे, बिना किसी बदलाव के), जिसे इराक ने ड्रॉ पर रोका और फिर पेरू को हराया।

टॉप टेन में और नीचे, मोरक्को (सातवें, 1 ऊपर) अपनी बढ़त जारी रखते हुए, अगस्त 1993 में फीफा/कोका-कोला मेन्स वर्ल्ड रैंकिंग शुरू होने के बाद से अपनी अब तक की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया है।

ऐसा करके, वे नीदरलैंड्स (आठवें , 1 नीचे) से आगे निकल गए, जबकि टॉप 20 में कहीं और, मेक्सिको (14वें, 1 ऊपर) और उरुग्वे (16वें, 1 ऊपर) सेनेगल (15वें, 1 नीचे) और अमेरिका (17वें, 1 नीचे) से ऊपर चले गए, जबकि ईरान (20वें) टॉप 100 में शामिल हो गया।

हंगरी (39वें, 3 ऊपर), चिली (51वें, 3 ऊपर) और चीन (91वें, 3 ऊपर) टॉप 100 में सबसे बड़े चढ़ने वाले हैं, जबकि सर्बिया (41वें, 4 नीचे), माली (55वें, 3 नीचे) और बेनिन (93वें, 3 नीचे) में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

टॉप 100 के बाहर, लेबनान (115वें, 7 नीचे) और भूटान (192वें, 6 नीचे) की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है।

कॉम्पिटिशन रेगुलेशन के मुताबिक, फीफा/कोका-कोला मेन्स वर्ल्ड रैंकिंग भी टाईब्रेकर का काम करेगी, ताकि ग्रुप स्टेज के आखिर में दो या उससे ज़्यादा टीमों के ग्रुप में रैंकिंग पक्की हो सके और यह तय हो सके कि स्टेप 1 और 2 में कई बार थर्ड-रैंक 32 क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी टाई हुई टीम तक पहुंचने के लिए कौन सी आठ टीमें सबसे अच्छी थर्ड-प्लेस्ड टीमें हैं।

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Tags: Fifa World Cup Football

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