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फीफा वर्ल्ड कप: मेसी की शानदार हैट्रिक से अर्जेंटीना ने की धमाकेदार शुरुआत

 रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से डिफेंडिंग चैंपियन ने अल्जीरिया को हराया

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फीफा वर्ल्ड कप: मेसी की शानदार हैट्रिक से अर्जेंटीना ने की धमाकेदार शुरुआत

कैनसस सिटी, 17 जून (वेब वार्ता)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप जे के अपने पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से करारी शिकस्त दी।

अपने करियर का 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे लियोनेल मेसी ने शानदार हैट्रिक लगाकर प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस जीत के साथ ही मेसी ने वर्ल्ड कप में अपने कुल 16 गोल पूरे कर लिए हैं और जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

एकतरफा रहा मुकाबला
मैच के दौरान अर्जेंटीना का पूरी तरह दबदबा रहा। अल्जीरियाई टीम के खिलाड़ी अनीस हाज मौसा ने गोल करने के कुछ प्रयास जरूर किए, लेकिन वे अर्जेंटीना की मजबूत रक्षा पंक्ति को भेदने में नाकाम रहे।

मेसी की असाधारण फॉर्म और टीम के एकजुट प्रदर्शन ने अल्जीरिया को मुकाबले में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। यह जीत डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में अर्जेंटीना के इरादों को स्पष्ट करती है।

अगली चुनौती और अन्य परिणाम
अर्जेंटीना अब अपना अगला मैच 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेलेगा, जहाँ मेसी के पास वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा अवसर होगा।

वहीं, दिन के अन्य मुकाबलों में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से और नार्वे ने ईराक को 4-1 से हराकर विश्व कप में अपने सफर की जोरदार शुरुआत की है। पूरे टूर्नामेंट में प्रशंसकों की निगाहें अब अगले दौर के मैचों पर टिकी हैं।

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Tags: Fifa World Cup Football

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