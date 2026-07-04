सूरत : खेल महाकुंभ 2025-26 में एएमएनएस इंटरनेशनल स्कूल का शानदार प्रदर्शन

सूरत। एएमएनएस इंटरनेशनल स्कूल, सूरत ने गुजरात सरकार की फ्लैगशिप खेल पहल ‘खेल महाकुंभ 2025-26’ के जिला स्तरीय फाइनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल रनर-अप का गौरव हासिल किया है। विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन के आधार पर विद्यालय को ₹90,000 का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

स्कूल के विद्यार्थियों ने टूर्नामेंट की अंक प्रणाली के तहत विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेते हुए एथलेटिक्स, स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कराटे, स्केटिंग, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसी प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को व्यक्तिगत स्तर पर भी गुजरात सरकार द्वारा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

विद्यालय की यह उपलब्धि खेल क्षेत्र में उसके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में एएमएनएस इंटरनेशनल स्कूल ने विभिन्न जिला, राज्य और अन्य खेल प्रतियोगिताओं में लगातार उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है।

इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य सुनीता मटू ने विद्यार्थियों और प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनके समर्पण, अनुशासन और खेल भावना का परिणाम है।

उन्होंने कहा, “यह उपलब्धि हमारे विद्यार्थियों और मार्गदर्शकों की मेहनत तथा खेल उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

एएमएनएस इंटरनेशनल स्कूल में हमारा विश्वास है कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। यह सम्मान हमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए और अधिक प्रेरित करता है।”