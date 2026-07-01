सूरत : उधना खाड़ी की सफाई के दौरान खाड़ी में ही फंसी नगर निगम की क्रेन

सूरत : सूरत महानगरपालिका (एसएमसी) की प्री-मानसून तैयारियों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। उधना जोन क्षेत्र में खाड़ी की सफाई के दौरान इस्तेमाल की जा रही एक भारी क्रेन कीचड़ और पानी में फंस गई, जिससे सफाई कार्य बाधित हो गया।

घटना के समय संबंधित विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई।

जानकारी के अनुसार, नगर निगम द्वारा प्री-मानसून अभियान के तहत खाड़ियों की सफाई का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। मानसून शुरू होने के बाद भी कई स्थानों पर सफाई कार्य जारी है।

बुधवार को उधना जोन के समीप एक खाड़ी में भारी क्रेन के जरिए गाद और कचरा निकालने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान जलस्तर बढ़ने और दलदली जमीन के कारण क्रेन खाड़ी में फंस गई, जिसके चलते सफाई कार्य रोकना पड़ा।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस कार्य पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, उसकी निगरानी के लिए मौके पर कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं था। लोगों का कहना है कि यदि अधिकारी स्वयं स्थल पर उपस्थित नहीं रहेंगे, तो कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।

गौरतलब है कि पहली ही बारिश में शहर के कई हिस्सों में जलभराव, सड़कों के धंसने और यातायात प्रभावित होने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब खाड़ी की सफाई के दौरान क्रेन के फंसने की घटना ने नगर निगम की प्री-मानसून तैयारियों पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर वर्ष प्री-मानसून कार्यों पर बड़े पैमाने पर खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने मांग की है कि संबंधित कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाए।