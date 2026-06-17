लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : नंदूबा इंग्लिश एकेडमी के बच्चों ने 5R थीम पर पेश किया अनोखा फैशन शो

 पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विद्यार्थियों ने खुद तैयार किए कपड़े पहनकर दिखाई रचनात्मकता

On
सूरत : नंदूबा इंग्लिश एकेडमी के बच्चों ने 5R थीम पर पेश किया अनोखा फैशन शो

अलथान क्षेत्र स्थित सी.बी. पटेल स्पोर्ट्स ग्रुप की नंदूबा इंग्लिश एकेडमी के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 5R थीम पर आधारित अनोखा फैशन शो आयोजित किया। इस आयोजन में बच्चों ने स्वयं तैयार किए गए कपड़े पहनकर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम में सूरत महानगरपालिका के आयुक्त एम. नागराजन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प दिलाया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा और बेहतर वातावरण मिल सके।

विद्यार्थियों ने 5R थीम के माध्यम से रीयूज, रिड्यूस और रिसाइक्लिंग जैसे पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण संदेशों को रचनात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रेसिडेंट पंकजभाई गिजुभाई पटेल एवं प्रिंसिपल डॉ. मोनिका शर्मा ने भी विद्यार्थियों के इस प्रयास की सराहना की और पर्यावरण जागरूकता से जुड़े इस आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत :  एनटीपीसी कवास में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया

सूरत :  एनटीपीसी कवास में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया

सूरत : आईआईएफ उद्यम 2026 की तैयारियों को लेकर लघु उद्योग भारती की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न

सूरत : आईआईएफ उद्यम 2026 की तैयारियों को लेकर लघु उद्योग भारती की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न

सूरत : फोस्टा चुनाव के लिए 42 नामांकन पत्र दाखिल

सूरत : फोस्टा चुनाव के लिए 42 नामांकन पत्र दाखिल

सूरत : वराछा को-ऑपरेटिव बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार

सूरत : वराछा को-ऑपरेटिव बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार