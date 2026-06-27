12,100 कविताओं का एक ही दिन में प्रकाशन: डॉ. शंकर घनश्यामदास अंदानी ने रचा साहित्य में नया इतिहास

नई दिल्ली, 27 जून: साहित्य की दुनिया में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जो केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक युग का निर्माण करते हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक अध्याय तब लिखा गया जब प्रसिद्ध साहित्यकार, समाजसेवी और विचारक सीए (डॉ.) शंकर घनश्यामदास अंदानी ने एक ही दिन में 12,100 कविताओं का प्रकाशन कर विश्व साहित्य जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया।

30 मई 2026 को पुणे में आयोजित भव्य समारोह में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया। साहित्य विशेषज्ञों के अनुसार किसी एक कवि द्वारा इतनी विशाल संख्या में रचित और प्रकाशित कविताओं का उदाहरण अत्यंत दुर्लभ है। यह उपलब्धि केवल एक व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य की सृजनात्मक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है।

शब्दों को बनाया समाज परिवर्तन का माध्यम

डॉ. शंकर घनश्यामदास अंदानी की साहित्यिक यात्रा केवल लेखन तक सीमित नहीं रही है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से परिवार, संस्कार, समाज, राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों जैसे विषयों को केंद्र में रखा है।

उनकी कविताएं केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हैं, बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास भी हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाएं विभिन्न आयु वर्गों के पाठकों के बीच लोकप्रिय रही हैं।

12,100 कविताओं का यह विशाल संग्रह वर्षों की साधना, अनुशासन और साहित्य के प्रति समर्पण का परिणाम माना जा रहा है।

‘मां’ पर दुनिया के सबसे बड़े काव्य संग्रह से मिली विशेष पहचान

डॉ. अंदानी की पहचान उन साहित्यकारों में होती है जिन्होंने भावनात्मक विषयों को व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया।

उनकी चर्चित कृति “मां की ममता – मां अनेकता की शक्ति” विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें 5121 कविताओं का विशाल संग्रह प्रकाशित किया गया। यह संग्रह मातृत्व, त्याग, प्रेम और भारतीय पारिवारिक मूल्यों को समर्पित है तथा इसे दुनिया के सबसे बड़े हिंदी काव्य संग्रहों में शामिल किया जाता है।

इस पुस्तक ने साहित्य प्रेमियों के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का भी व्यापक ध्यान आकर्षित किया।

पिता और बहन के रिश्तों को भी दिया साहित्यिक सम्मान डॉ. अंदानी ने केवल मातृत्व तक ही अपने साहित्य को सीमित नहीं रखा।

उन्होंने “बाबा – अबोल जीवनाचे कोडे” नामक मराठी पुस्तक के माध्यम से पिता के मौन त्याग, संघर्ष और जीवन मूल्यों को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी। इस संग्रह में 1161 कविताएं शामिल की गईं।

इसी प्रकार “बहिण माझी प्रिय ताई” पुस्तक के माध्यम से भाई-बहन के रिश्ते की भावनात्मक गहराई को रेखांकित किया गया। इन दोनों कृतियों को परिवार केंद्रित साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में माना जा रहा है।

साहित्य से राष्ट्र निर्माण तक हाल के वर्षों में डॉ. अंदानी ने अपने साहित्यिक चिंतन को राष्ट्रीय विकास के विषयों तक भी विस्तारित किया है।

उनकी पुस्तक “विकसित भारत 2047 – शिक्षा से ही” भारत के भविष्य, शिक्षा सुधार, युवा शक्ति, नेतृत्व विकास और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर केंद्रित है। यह पुस्तक इस विचार को आगे बढ़ाती है कि विकसित भारत का सपना केवल शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से ही साकार हो सकता है।

इस प्रकार डॉ. अंदानी का साहित्य व्यक्तिगत भावनाओं से लेकर राष्ट्रीय दृष्टि तक एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है।

106 पुस्तकों का एक दिन में प्रकाशन भी बना विश्व रिकॉर्ड 12,100 कविताओं के प्रकाशन के साथ-साथ डॉ. अंदानी ने एक और अद्भुत उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है।

उन्होंने एक ही दिन में 106 स्वलिखित पुस्तकों का प्रकाशन कर साहित्य जगत को चौंका दिया। इस उपलब्धि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली तथा London Book of Records, OMG Book of Records और India Proud Book of Records जैसी संस्थाओं ने इसे रिकॉर्ड के रूप में मान्यता प्रदान की।

उपलब्धियों का अद्भुत सफर

डॉ. शंकर घनश्यामदास अंदानी का व्यक्तित्व केवल साहित्य तक सीमित नहीं है। उनके नाम अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां दर्ज हैं।

उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

 12,100 से अधिक प्रकाशित कविताएं

 106 स्वलिखित पुस्तकों का एक दिन में प्रकाशन

 115 से अधिक विश्व रिकॉर्ड

 3180 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

 150 मानद डॉक्टरेट

 साहित्य, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान

इन उपलब्धियों ने उन्हें देश के सबसे सक्रिय और सम्मानित साहित्यिक व्यक्तित्वों में शामिल कर दिया है।

समाज सेवा में भी उल्लेखनीय योगदान

व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद डॉ. अंदानी ने समाज सेवा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।

उन्होंने अनेक धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान किया है। विभिन्न मंदिरों, ट्रस्टों, सामाजिक संगठनों और जनहित संस्थाओं के साथ उनका योगदान लंबे समय से जुड़ा रहा है।

उनका मानना है कि साहित्य और समाज सेवा दोनों का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है।

नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा

आज जब डिजिटल युग में पढ़ने और लिखने की संस्कृति अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, तब डॉ. शंकर घनश्यामदास अंदानी की उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि समर्पण, अनुशासन और सकारात्मक सोच के माध्यम से असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

एक ही दिन में 12,100 कविताओं का प्रकाशन केवल एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि साहित्य के प्रति आजीवन समर्पण का जीवंत उदाहरण है। यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और भारतीय साहित्य को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

डॉ. शंकर घनश्यामदास अंदानी ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब शब्दों के साथ उद्देश्य जुड़ जाता है, तब साहित्य केवल पढ़ा नहीं जाता—वह इतिहास बन जाता है।