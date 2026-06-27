हैदराबाद में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास की सड़क का नाम ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ रखा गया, राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे बताया गौरवपूर्ण सम्मान

हैदराबाद, 27 जून (वेब वार्ता)। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में एक प्रमुख सड़क का नाम ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ रखा गया है।

यह सड़क नानकरामगपड़ा के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों के कार्यालय मौजूद हैं।

सड़क के उद्घाटन के दौरान राज्य के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर विशेष रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने पट्टिका का अनावरण किया।

राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया

अपने नाम पर सड़क का नाम रखे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट साझा किया।

उन्होंने तेलंगाना सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह उनके लिए अत्यंत गर्व का क्षण है और वे यह सम्मान पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ट्रंप की इस प्रतिक्रिया ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते कूटनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों की प्रगाढ़ता को फिर से रेखांकित किया है।

व्यापारिक रिश्तों को मिलेगी मजबूती

राज्य की रेवंत रेड्डी सरकार के अनुसार, यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के नाम पर सड़कों का नामकरण करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य तेलंगाना और अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के रिश्तों को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। सरकार का मानना है कि वैश्विक हस्तियों के नाम पर सड़कों का नामकरण करने से राज्य की अंतरराष्ट्रीय छवि बेहतर होगी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।