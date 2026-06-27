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ईरान ने मंजूर रास्ते से अलग होर्मुज को पार करने की कोशिश करने वाले तीन टैंकरों को लौटाया

By Loktej
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ईरान ने मंजूर रास्ते से अलग होर्मुज को पार करने की कोशिश करने वाले तीन टैंकरों को लौटाया

तेहरान, 27 जून (वेब वार्ता)। ईरान ने कथित तौर पर तीन विदेशी तेल टैंकरों को उस समय वापस लौटा दिया, जब उन्होंने उसकी मंजूरी के बिना ओमान और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए एक समुद्री मार्ग के जरिए होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने की कोशिश की थी।

ईरानी सरकारी मीडिया प्रसारक आईआरआईबी के अनुसार इन जहाजों ने हाल ही में बनाए गए एक ‘दक्षिणी गलियारे’ का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जो ओमान के तट के करीब से होकर गुजरता है। ईरानी अधिकारियों ने इस रास्ते को खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि सभी व्यापारिक जहाजों को ईरान द्वारा तय किए गए रास्तों का ही इस्तेमाल करना होगा।

यह घटनाक्रम ओमान की उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें उसने बुधवार को कहा था कि उसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के साथ मिलकर फारस की खाड़ी से फंसे हुए जहाजों और नाविकों को बाहर निकालने में मदद के लिए दो अस्थाई समुद्री मार्ग बनाए हैं। इनमें से एक रास्ता ओमान के करीब से गुजरता है, जबकि दूसरा ईरानी तट के पास से होकर जाता है।

पिछले कुछ दिनों में कई टैंकरों ने अपना रास्ता बदला है। ओमानी रास्ते से जलडमरूमध्य की ओर बढ़ रहे तीन तेल टैंकर कथित तौर पर पीछे मुड़ गए, जबकि तीन अन्य जहाज उत्तर की ओर यानी ईरान द्वारा तय किए गए मार्ग की तरफ बढ़ गए।

ईरान के विरोध के बावजूद इस हफ्ते बड़ी संख्या में जहाजों ने ओमानी मार्ग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था।

आईआरआईबी ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के एक बयान के हवाले से कहा कि जहाजों को चेतावनी दी गई थी कि ‘होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए कुछ अधिकारियों द्वारा घोषित नया रास्ता — जो ईरान के साथ बिना किसी तालमेल के बनाया गया है — अवैध, अस्वीकार्य और बेहद खतरनाक है।’

आईआरजीसी ने साफ किया कि ‘होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने का एकमात्र कानूनी रास्ता वही है, जिसे पहले ईरान द्वारा तय किया गया है।’

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