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वडोदरा : ‘बीज से वस्त्र तक’ की अनोखी सीख: गुजरात के दो विद्यार्थियों ने 3,000 किमी की यात्रा कर सीखी पारंपरिक बुनाई कला

कपास की खेती से लेकर अपने हाथों से कुर्ता तैयार करने तक पूरा किया सफर, आत्मनिर्भरता, सतत विकास और राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश

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वडोदरा : ‘बीज से वस्त्र तक’ की अनोखी सीख: गुजरात के दो विद्यार्थियों ने 3,000 किमी की यात्रा कर सीखी पारंपरिक बुनाई कला

 आज के दौर में जहां शिक्षा का अधिकांश हिस्सा कक्षाओं और पुस्तकों तक सीमित होता जा रहा है, वहीं ध्याना रिसर्च सिटी (ध्याना संशोधन नगरी) के 12 वर्षीय विद्यार्थियों प्रांसु और शिवा ने अनुभव आधारित शिक्षा का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। दोनों विद्यार्थियों ने कपास के बीज बोने से लेकर अपने हाथों से बुना कपड़ा तैयार करने और उससे कुर्ता सिलने तक की पूरी प्रक्रिया स्वयं पूरी की। यह यात्रा आत्मनिर्भरता, सतत विकास (सस्टेनेबिलिटी), पारंपरिक शिल्प संरक्षण और राष्ट्रीय एकता का प्रेरणादायी संदेश देती है।

'सीड टू क्लॉथ (बीज से वस्त्र तक)' नामक इस परियोजना के तहत विद्यार्थियों ने कपास की खेती, फसल की देखभाल, कपास की तुड़ाई, रुई तैयार करना, धागा कातना, ताना बनाना, हैंडलूम पर कपड़ा बुनना और अंत में उसी कपड़े से अपने पारंपरिक कुर्ते तैयार किए। इस सीख को उन्होंने व्यवहार में भी उतारा और अपने हाथों से तैयार किए गए कुर्ते पहनकर ऐतिहासिक ताजमहल का भ्रमण किया।

इस परियोजना का उद्देश्य केवल हस्तकला सीखना नहीं था, बल्कि बच्चों में धैर्य, अनुशासन, टीमवर्क, श्रम के सम्मान और वस्त्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया के प्रति समझ विकसित करना भी था। रेडीमेड कपड़ों के दौर में इस अनुभव ने विद्यार्थियों को यह महसूस कराया कि एक कपड़ा तैयार होने के पीछे कितनी मेहनत, कौशल और समय लगता है।

पारंपरिक बुनाई की विभिन्न विधाओं को समझने के लिए प्रांसु और शिवा ने लगभग 3,000 किलोमीटर की अध्ययन यात्रा की। उन्होंने सबसे पहले गुजरात के भुजोडी और महाराष्ट्र के वर्धा में बुनाई की पारंपरिक तकनीकों का अध्ययन किया। इसके बाद वे असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट स्थित मैत्री आश्रम पहुंचे, जहां स्थानीय कारीगरों के साथ रहकर उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक हैंडलूम कला को नजदीक से सीखा।

ध्याना रिसर्च सिटी के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों को भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना था। इस अनुभव के आधार पर संस्थान भविष्य में अपने परिसर में हैंडलूम स्थापित करने की योजना बना रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस पारंपरिक कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

पूरे अभियान को ‘रूपेल्स वल्चर की तरह ऊंची उड़ान’ नाम दिया गया। विश्व के सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में शामिल रूपेल्स वल्चर (गिद्ध) से प्रेरित इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं से आगे बढ़कर व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने, प्रकृति से जुड़ने और सतत जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। असम में प्रतिकूल मौसम के बावजूद दोनों विद्यार्थियों ने सीमित समय में लगभग 15 मीटर कपड़ा सफलतापूर्वक बुना। स्थानीय कारीगरों के मार्गदर्शन में उन्होंने अनुशासन, आत्मप्रेरणा और निरंतर अभ्यास के बल पर पारंपरिक बुनाई की बारीकियों को सीखा।

यह यात्रा केवल बुनाई सीखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच सांस्कृतिक संवाद का माध्यम भी बनी। स्थानीय समुदाय के साथ रहकर और उनके जीवन, परंपराओं तथा कार्यशैली को समझते हुए विद्यार्थियों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को निकट से जाना। इस अनुभव ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता के मजबूत सूत्रों को भी नई मजबूती प्रदान की।

संस्थान का मानना है कि शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को प्रकृति, श्रम, पारंपरिक ज्ञान और आत्मनिर्भर जीवनशैली से जोड़ना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 'सीड टू क्लॉथ' जैसे प्रकल्पों के माध्यम से विद्यार्थियों में जिम्मेदारी, रचनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमता, सतत विकास और सामाजिक प्रतिबद्धता जैसे जीवन मूल्यों का विकास होता है।

प्रांसु और शिवा की यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि अनुभव आधारित शिक्षा बच्चों की प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि जब बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने, प्रयोग करने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है, तो वे न केवल ज्ञान अर्जित करते हैं, बल्कि भारत की समृद्ध शिल्प परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को भी आगे बढ़ाते हैं।

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Tags: Vadodara

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