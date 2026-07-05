बेथेल ने भारत को धो डाला, इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त

मैनचेस्टर, 05 जुलाई (वेब वार्ता)। जेकब बेथेल (नाबाद 76) की तूफानी पारी से इंग्लैंड ने भारत को दूसरे टी 20 में शनिवार को एक ओवर शेष रहते चार विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इशान किशन (49), अभिषेक शर्मा (43),कप्तान श्रेयस अय्यर (37) और तिलक वर्मा (नाबाद 24) की उपयोगी पारियों से सात विकेट पर 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बना लिया। लेकिन इंग्लैंड ने 19 ओवर में छह विकेट पर 191 रन बनाकर छह गेंद शेष रहते मैच निपटा दिया।

प्लेयर ऑफ द मैच बने बेथेल ने 46 गेंदों पर नाबाद 76 रन की मैच विजई पारी में पांच चौके और पांच छक्के लगाए। इंग्लैंड ने दो बड़े ओवर निकाले जब अर्शदीप के ख़िलाफ़ तीसरे ओवर में उन्होंने 27 रन निकाले और 17वें ओवर में रवि बिश्नोई के ख़िलाफ़ 29 रन आए।

इन दो ओवरों में इंग्लैंड ने 56 रन बटोरे जिसने मैच में सारा फ़र्क पैदा किया। बेथेल ने बिश्नोई के ओवर में तीन छक्के और एक चौका मारा।

उन्होंने एक छोर संभाले रखा, फिर सही मौकों पर शॉट खेले और बेहतरीन अंदाज़ में जीत पक्की की। साल्ट और बटलर के जल्दी आउट होने के बाद उनके कप्तान हैरी ब्रूक (39) ने ज़बरदस्त पलटवार किया। ब्रूक की आक्रामक बैटिंग और बेथेल की समझदारी भरी पारी ने इंग्लैंड को जीत दिलाई।

भारत की पारी के दौरान, वे अचानक धीमे पड़ गए; 15वें ओवर में सिर्फ़ 6 सिंगल लिए और फिर 16वें ओवर में 4 डॉट बॉल खेलीं और सिर्फ़ 2 रन पर एक विकेट गंवा दिया। इसके उलट, इंग्लैंड ने उन दो ओवरों में 18 रन बनाए और अपनी गति बनाए रखी। असल में, बेथेल ने गियर बदला और अगले ओवर में बिश्नोई के ख़िलाफ़ 3 छक्के और 1 चौका जड़ा, जिसमें कुल 29 रन बने।

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने का मौक़ा दिया।

सूर्यवंशी ने दो छक्के भी लगाए। लेकिन 14 के निजी स्कोर पर सूर्यवंशी आउट हो गए मगर अभिषेक ने एक छोर से आक्रमण जारी रखा। अभिषेक को सैम करन ने एक बार फिर अपना शिकार बनाया। अभिषेक ने 24 गेंदों की अपनी पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद श्रेयस और किशन ने भारत की पारी को आगे बढ़ाया।

मिडिल ओवर्स के अंतिम चरण में भारतीय पारी की गति धीमी पड़ी और इंग्लैंड के गेंदबाज़ों ने धीमी गति का अच्छा उपयोग किया लेकिन अंत में तिलक वर्मा के कुछ आक्रामक शॉट्स की बदौलत भारत 190 तक पहुंच गया।

आखिरी 7 गेंदों पर बने 23 रनों ने भारत को एक अच्छा स्कोर दिया है। धीमी शुरुआत के बाद वैभव और अभिषेक ने पावरप्ले में अच्छी वापसी की, लेकिन पुरानी होती गेंद पर भारतीय बल्लेबाजों की टाइमिंग बिगड़ गई और एक समय तो 180 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था, जब तक कि आखिर में ताबड़तोड़ रन नहीं बने। तिलक ने अंतिम ओवर में जोफ्रा आर्चर की पहली तीन गेंदों पर दो छक्के और एक चौका मारा।

इससे पहले हर्षित राणा ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का मारा था। इंग्लैंड की ओर से सबसे सफल गेंदबाज़ सैम करन रहे जिन्होंने 33 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।