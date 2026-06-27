आयरलैंड ने रचा क्रिकेट इतिहास: भारत को टी20 में 34 रनों से हराकर पहली बार दर्ज की ऐतिहासिक जीत

बेलफास्ट, 27 जून (वेब वार्ता)। आयरलैंड की टीम ने बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत को 34 रनों से करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया है।

भारत के खिलाफ किसी भी अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में आयरलैंड की यह पहली जीत है। मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान टकर और डेलानी की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 182 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 148 रनों पर ही सिमट गई।

गेंदबाजों का घातक प्रदर्शन

भारतीय बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने का पूरा श्रेय आयरलैंड के गेंदबाजों को जाता है। पदार्पण कर रहे मैथ्यू हॉलार्ड ने 28 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ दि मैच’ चुना गया।

साथ ही भारतीय मूल के जय मूंद्रा और स्पिनर मैथ्यू हम्फ्रीज ने भी घातक गेंदबाजी करते हुए क्रमशः 2 और 3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं दिया। अभिषेक शर्मा की 50 रनों की तूफानी पारी भी टीम को हार से नहीं बचा सकी।

श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में मिली हार

यह मुकाबला श्रेयस अय्यर के लिए कप्तान के तौर पर पहला था, लेकिन उन्हें अपनी कप्तानी के पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम का मध्यक्रम इस मैच में पूरी तरह विफल रहा।

फैंस को 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल सका। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा, जहाँ भारत वापसी करने की कोशिश करेगा।