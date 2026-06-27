लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

आयरलैंड ने रचा क्रिकेट इतिहास: भारत को टी20 में 34 रनों से हराकर पहली बार दर्ज की ऐतिहासिक जीत

By Loktej
On
आयरलैंड ने रचा क्रिकेट इतिहास: भारत को टी20 में 34 रनों से हराकर पहली बार दर्ज की ऐतिहासिक जीत

बेलफास्ट, 27 जून (वेब वार्ता)। आयरलैंड की टीम ने बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत को 34 रनों से करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया है।

भारत के खिलाफ किसी भी अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में आयरलैंड की यह पहली जीत है। मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान टकर और डेलानी की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 182 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 148 रनों पर ही सिमट गई।

गेंदबाजों का घातक प्रदर्शन

भारतीय बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने का पूरा श्रेय आयरलैंड के गेंदबाजों को जाता है। पदार्पण कर रहे मैथ्यू हॉलार्ड ने 28 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ दि मैच’ चुना गया।

साथ ही भारतीय मूल के जय मूंद्रा और स्पिनर मैथ्यू हम्फ्रीज ने भी घातक गेंदबाजी करते हुए क्रमशः 2 और 3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं दिया। अभिषेक शर्मा की 50 रनों की तूफानी पारी भी टीम को हार से नहीं बचा सकी।

श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में मिली हार

यह मुकाबला श्रेयस अय्यर के लिए कप्तान के तौर पर पहला था, लेकिन उन्हें अपनी कप्तानी के पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम का मध्यक्रम इस मैच में पूरी तरह विफल रहा।

फैंस को 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल सका। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला 28 जून को खेला जाएगा, जहाँ भारत वापसी करने की कोशिश करेगा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India Ireland Cricket

Related Posts

वैभव सूर्यवंशी के बाद भाई आशीर्वाद का कमाल: 11 साल की उम्र में जड़ा शानदार शतक, क्रिकेट जगत में बढ़ी चर्चा

वैभव सूर्यवंशी के बाद भाई आशीर्वाद का कमाल: 11 साल की उम्र में जड़ा शानदार शतक, क्रिकेट जगत में बढ़ी चर्चा

इंडिया ए ने जीती त्रिकोणीय सीरीज, फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रनों से हराया

इंडिया ए ने जीती त्रिकोणीय सीरीज, फाइनल में श्रीलंका ए को 66 रनों से हराया

मानसून की सक्रियता से उत्तर भारत में राहत, यूपी, बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मानसून की सक्रियता से उत्तर भारत में राहत, यूपी, बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने विश्व चैपियन जर्मनी को 3-1 से हराया

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने विश्व चैपियन जर्मनी को 3-1 से हराया

Latest Posts

सूरत : ज्ञान ज्योति सम्मान समारोह का रविवार को होगा भव्य आयोजन
सूरत : ज्ञान ज्योति सम्मान समारोह का रविवार को होगा भव्य आयोजन
सूरत : श्याम सरकार यात्रा संघ ने किया सेवा कार्य, विद्यार्थियों को बांटी 600 छतरियां
सूरत : श्याम सरकार यात्रा संघ ने किया सेवा कार्य, विद्यार्थियों को बांटी 600 छतरियां
सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने नासिर नगर के बेघर परिवारों को कम्युनिटी हॉल में किया शिफ्ट
सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने नासिर नगर के बेघर परिवारों को कम्युनिटी हॉल में किया शिफ्ट
वडोदरा : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट: वडोदरा में हरिओम स्प्रिंग इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी
वडोदरा : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट: वडोदरा में हरिओम स्प्रिंग इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी
सूरत : 22 साल बाद चाय की दुकान से दबोचा गया फरार चोर, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई
सूरत : 22 साल बाद चाय की दुकान से दबोचा गया फरार चोर, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई