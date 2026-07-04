सूरत में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, प्लास्टिक छोड़ पर्यावरण बचाने का लिया संकल्प

सूरत शहर होमगार्ड्स एवं लायंस क्लब ऑफ सूरत क्रिस्टल के संयुक्त तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली अपनाने के प्रति नागरिकों को प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर सूरत शहर होमगार्ड्स के कमांडेंट डॉ. प्रफुल्ल शिरोया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने विभिन्न संबोधनों एवं 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से भी सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए इसके उपयोग को पूरी तरह बंद करने का आह्वान किया है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक यदि प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े अथवा अन्य पुनः उपयोग योग्य बैग का इस्तेमाल करे और घर व कार्यालय में प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) को अपनाए, तो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने खरीदारी के समय स्वयं कपड़े या कागज का थैला साथ रखने की भी अपील की।

लायंस क्लब ऑफ सूरत क्रिस्टल की अध्यक्ष लायन शिखा बाफना ने कहा कि प्लास्टिक की थैलियां पशु-पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। कई बार वे अनजाने में प्लास्टिक निगल लेते हैं, जिससे उनकी जान तक चली जाती है। उन्होंने नागरिकों से प्लास्टिक बैग का उपयोग बंद कर पर्यावरण और जीव-जंतुओं की सुरक्षा में सहयोग देने का आग्रह किया।

अभियान में सूरत शहर होमगार्ड्स कार्यालय, एनसीसी कार्यालय, चैरिटी कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बहुमंजिला भवन में आने वाले अनेक नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान सभी ने भारत को प्लास्टिक बैग मुक्त बनाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में लायन सुनीता नाहटा, लायन पारुल जैन, 5 गुजरात एनसीसी के अधिकारी, होमगार्ड्स कार्यालय की वरिष्ठ लिपिक जल्पा मेखिया, इंस्ट्रक्टर जयदीप कातरिया, सचिन यूनिट अधिकारी थॉमस पेढारे, डी-ज़ोन यूनिट अधिकारी जयंती दवे, महिला ओसी धोंडू शिंदे, राज पटेल, राजू मुलतानी, रोशनी पटेल, श्याम दामोदर सहित अनेक गणमान्यजन एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि "अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से होती है।" उपस्थित सभी लोगों ने प्लास्टिक का उपयोग कम करने, पुनः उपयोग योग्य विकल्प अपनाने तथा पर्यावरण संरक्षण के संदेश को समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया।