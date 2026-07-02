लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा मंडल द्वारा प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक आयोजित

स्वास्थ्य इकाई के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों ने बच्चों का टीकाकरण करने के साथ-साथ अभिभावकों को पोलियो उन्मूलन के प्रति जागरूक भी किया

On
वडोदरा मंडल द्वारा प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक आयोजित

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत विद्या मंदिर, प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी में पल्स पोलियो टीकाकरण शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पाँच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने हेतु ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) की खुराक प्रदान करना था।

वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शिविर में रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपने पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाई। स्वास्थ्य इकाई के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों ने बच्चों का टीकाकरण करने के साथ-साथ अभिभावकों को पोलियो उन्मूलन के प्रति जागरूक भी किया।

अभियान के दौरान अभिभावकों को बताया गया कि भारत भले ही पोलियो मुक्त हो, किन्तु पड़ोसी देश पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस अभी भी सक्रिय है। अंतरराष्ट्रीय आवागमन के कारण इसके पुनः फैलने की आशंका बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान पाँच वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को, पूर्व में टीकाकरण हो चुका होने पर भी, ओरल पोलियो वैक्सीन की दो बूंदें अवश्य पिलानी चाहिए, जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ बनी रहे और देश पोलियो मुक्त बना रहे।

वडोदरा मंडल का चिकित्सा विभाग बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए ऐसे जनहितकारी स्वास्थ्य अभियानों के सफल संचालन हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा : कनाडा से लौटे उद्यमी ने वडोदरा में शुरू की ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंपनी, ‘टॉक्सिक फ्री खेती, कैंसर फ्री लिविंग’ का लक्ष्य

वडोदरा : कनाडा से लौटे उद्यमी ने वडोदरा में शुरू की ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंपनी, ‘टॉक्सिक फ्री खेती, कैंसर फ्री लिविंग’ का लक्ष्य

वडोदरा की कवि दुला काग सरकारी प्राथमिक शाला में प्रवेश की सभी सीटें फुल, हर वर्ष रहती है लंबा वेटिंग लिस्ट

वडोदरा की कवि दुला काग सरकारी प्राथमिक शाला में प्रवेश की सभी सीटें फुल, हर वर्ष रहती है लंबा वेटिंग लिस्ट

वडोदरा : मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने वडोदरा यार्ड रीमॉडलिंग का किया निरीक्षण

वडोदरा : मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने वडोदरा यार्ड रीमॉडलिंग का किया निरीक्षण

वडोदरा मंडल पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्साह पूर्वक आयोजन

वडोदरा मंडल पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्साह पूर्वक आयोजन

Latest Posts

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: गुजरात निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को जीवनसाथी की संपत्ति का भी देना होगा पूरा ब्योरा
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: गुजरात निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को जीवनसाथी की संपत्ति का भी देना होगा पूरा ब्योरा
गुजरात : गृह विभाग का बड़ा फैसला: आरोपी के बरी होने पर पुलिस अधिकारी और सरकारी वकील की होगी जवाबदेही तय
गुजरात : गृह विभाग का बड़ा फैसला: आरोपी के बरी होने पर पुलिस अधिकारी और सरकारी वकील की होगी जवाबदेही तय
सूरत : इनडोर स्टेडियम में गरबा आयोजन के लिए निगम ने जारी किया टेंडर, 10 दिन का किराया घटाकर ₹20 लाख किया
सूरत : इनडोर स्टेडियम में गरबा आयोजन के लिए निगम ने जारी किया टेंडर, 10 दिन का किराया घटाकर ₹20 लाख किया
सूरत : स्व. सेवंतीबेन पांडुरंग सावंत की स्मृति में 22वीं निःशुल्क शिरडी यात्रा संपन्न, 120 से अधिक वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित लौटे
सूरत : स्व. सेवंतीबेन पांडुरंग सावंत की स्मृति में 22वीं निःशुल्क शिरडी यात्रा संपन्न, 120 से अधिक वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित लौटे
सूरत : टूटी सड़कों की मरम्मत अब ठेकेदार करेगा अपने खर्च पर, नगर आयुक्त का सभी विभागों को तत्काल निर्देश
सूरत : टूटी सड़कों की मरम्मत अब ठेकेदार करेगा अपने खर्च पर, नगर आयुक्त का सभी विभागों को तत्काल निर्देश