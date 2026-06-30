जिम से आने के बाद न करें ये भूल

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिटनेस के लिए जिम जाते हैं. लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिम में घंटों पसीना बहाने के बावजूद कोई बदलाव नजर आए। ऐसा इसलिए होता है कि जिम में वर्कआउट करते समय या बाद में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। शरीर में बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि जिम में या जिम के बाद कुछ गलतियों को नहीं करना चाहिए।

सप्लीमेंट कर सकता है बीमार

शरीर में जल्दी बदलाव लाने के लिए वर्कआउट करने के बाद सप्लीमेंट लेना आम बात हो गई है लेकिन ऐसा करना सेहत के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। सप्लीमेंट सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सप्लीमेंट की बजाय दूसरी हेल्दी चीजों को तवज्जो देनी चाहिए।

प्रोटीन का सेवन रहेगा लाभप्रद

जिम में वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन का सेवन करना फायदेमंद साबित होता है. लेकिन जिम में वर्कआउट करने के बाद भूलकर भी कार्बोहायड्रेट मिली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

वर्कआउट के बाद कार्डियो एक्सरसाइज ना करें

जिम में एक्सरसाइज की शुरुआत कार्डियो एक्सरसाइज से करनी चाहिए. लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वर्कआउट करने के बाद कार्डियो एक्सरसाइज ना करें। शुरुआत में कार्डियो एक्सरसाइज करने के बाद नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए।

स्ट्रेचिंग

कई बार एक्सरसाइज खत्म करने के बाद शरीर में दर्द रहता है। इससे निजात पाने के लिए स्ट्रेचिंग करना काफी फायदेमंद साबित होता है। वर्कआउट करने के बाद या कार्डियो एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इससे वर्कआउट खत्म करने के बाद शरीर में दर्द की शिकायत नहीं होती है।

नारियल पानी का करें सेवन

एक्सरसाइज खत्म करने के बाद शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने के लिए स्पोर्ट्स ड्रिंक का काफी लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये शरीर के लिए सही नहीं है। स्पोर्ट्स ड्रिंक शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की पूर्ति तो कर देता है लेकिन इसमें शुगर होने के कारण शरीर में अतिरिक्त कैलोरी आ जाती है। स्पोर्ट्स ड्रिंक की बजाय नारियल पानी फायदेमंद रहता है।

जंक फूड न खायें

कई लोग वर्कआउट करने के बाद कितनी कैलोरी बर्न की है, उस हिसाब से जंक फूड या दूसरी चीजें खाते हैं जो कि सही नहीं इससे फैट में बढ़ोतरी होती है।