लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
ज़रा हटके

खून की कमी को दूर करने का बेस्ट तरीका है अंगूर

By Loktej
On

अंगूर एक ऐसा फल है जिसे आप साबुत खा सकते हैं। इनसे न तो छिलका उतारने का झंझट और न ही बीज का निकालने का। वैसे स्वास्थ्य के लिहाज से इसके कई फायदे हैं।

आमतौर पर अंगूर दो तरह के होते हैं, हल्के हरे रंग के और काले रंग के। लेकिन आकार के आधार पर भी आप इन्हें विभाजित कर सकते हैं। अंगूर को एक विशेष प्रक्रिया के तहत सुखाकर किशमिश का रूप भी दिया जाता है। अंगूर में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, फाइबर और विटामिन सी, ई पाया जाता है।

अंगूर के लाजवाब स्वाद से तो हम सभी परिचित हैं लेकिन कम ही लोगों को पता होता है कि ये सेहत का खजाना भी है।

1. खून की कमी को दूर करने के लिए एक गिलास अंगूर के जूस में 2 चम्मच शहद मिलकार पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। यह हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है।

2. अगर आपको भूख नहीं लगती है और इस वजह से ही आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है तो भी आप अंगूर के रस का सेवन कर सकते हैं. इसके सेवन से कब्ज की समस्या तो दूर होती ही है, साथ ही भूख भी लगने लग जाती है।

3. हाल में हुए एक शोध के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम में अंगूर का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए भी ये विशेष रूप से फायदेमंद है।

4. माइग्रेन के दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए अंगूर का रस पीना बहुत फायदेमंद होता है. कुछ समय तक अंगूर के रस का नियमित सेवन करने से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है।

5. मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए भी अंगूर बेहद फायदेमंद है। ये ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है। इसके अलावा ये आयरन का भी एक बेहतरीन माध्यम है।

6. अंगूर में ग्लूकोज, मैग्नीशियम और साइट्रिक एसिड जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। कई बीमारियों में राहत के लिए अंगूर का सेवन करना फायदेमंद होता है। टीबी, कैंसर और ब्लड-इंफेक्शन जैसी बीमारियों में ये मुख्य रूप से फायदेमंद होता है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Health

Related Posts

बढ़ती शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये 6 सुपर टिप्स

बढ़ती शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये 6 सुपर टिप्स

कुदरती उपाय से पाएं चमकती व दमकती त्वचा

कुदरती उपाय से पाएं चमकती व दमकती त्वचा

युवाओं में बढ़ रहा कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा, समय पर जांच जरूरी

युवाओं में बढ़ रहा कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा, समय पर जांच जरूरी

Latest Posts

सूरत : ज्ञान ज्योति सम्मान समारोह का रविवार को होगा भव्य आयोजन
सूरत : ज्ञान ज्योति सम्मान समारोह का रविवार को होगा भव्य आयोजन
सूरत : श्याम सरकार यात्रा संघ ने किया सेवा कार्य, विद्यार्थियों को बांटी 600 छतरियां
सूरत : श्याम सरकार यात्रा संघ ने किया सेवा कार्य, विद्यार्थियों को बांटी 600 छतरियां
सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने नासिर नगर के बेघर परिवारों को कम्युनिटी हॉल में किया शिफ्ट
सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने नासिर नगर के बेघर परिवारों को कम्युनिटी हॉल में किया शिफ्ट
वडोदरा : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट: वडोदरा में हरिओम स्प्रिंग इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी
वडोदरा : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट: वडोदरा में हरिओम स्प्रिंग इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी
सूरत : 22 साल बाद चाय की दुकान से दबोचा गया फरार चोर, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई
सूरत : 22 साल बाद चाय की दुकान से दबोचा गया फरार चोर, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई