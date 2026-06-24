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कुदरती उपाय से पाएं चमकती व दमकती त्वचा

By Loktej
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आपके किचन में ही ऐसे अनोखा फॉर्मूले है जिन्हें आजमाकर आप अपनी चमकती व दमकती त्वचा वासप पा सकती हैं। फल, अंडा और शहद ना केवल हमारी बॉडी के लिये ही अच्छे होते हैं बल्कि इन्हें खाने और लगाने से चेहरे पर निखार भी आता है। भले ही फलों का फेस पैक हो या फिर आप उसे अपनी डाइट में लेती हों, फल पूरी तरह से चेहरे के लिये उपयुक्त होता है।

शहद

इसे आप चेहरे पर हर रोज यूज कर सकते हैं। यह चेहरे से मुंहासा हटाता है और स्किन को कोमल बनाता है। इसे केवल पांच मिनट के लिये लगाएं और फिर चेहरा धो लें। आप एक पैक भी बना सकती हैं, जिसमें शहद, नींबू और चंदन पाउडर मिला हो।

आम

इसमें विटामिन ए और एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन में एजिंग से लडता है। साथ ही यह स्किन में खिंचाव पैदा करता है और नई परत लाने में मदद करता है।

पपीता

इसमें एंटीऑक्सीडेंट तथा पपेन नामक इंजाइम होता है, जो कि स्किन की सारी गंदगी को बाहर निकालता है और मृत्य कोशिकाओं को साफ करता है। एक गिलास पपीता पीजिये या फिर पपीते को मैश कर के चेहरे पर लगाये।

संतरा

यह विटामिन सी से भरा होता है जो कि स्किन की बनावट को सुधारता है। इसको खाने से चेहरे पर जल्द झुर्रियां नहीं पडेगी। आप इसके छिलके का पाउडर एक स्क्रबर के रूप में प्रयोग कर सकती हैं।

केला

यह एक प्रभावी मॉइश्चराजर होते हैं, जो कि चेहरे को रिफ्रेश करते हैं। बस एक केला पीसिये और उसमें थोडा सा शहद मिलाइये और चेहरे पर 10 मिनट के लिये लगा कर छोड दीजिये।

नींबू का रस

यह खाने में जितना अच्छा लगता है उसी प्रकार से यह त्वचा के लिये भी अच्छा माना जाता है। यह आपकी स्किन के पोर्स को टाइट करता है, चेहरे से तेल हटाता है और चेहरा एकदम साफ और चमकदार बना देता है। इसे अपने चेहरे पर डायरेक्ट लगाइये और फिर कुछ ही मिनट में धो डालिये।

अंडा

अंडे के सफेद भाग को अपने चेहरे पर लगाइये और कुछ देर में इसे धो लीजिये। यह आपके चेहरे से झुर्रियां मिटाएगा और त्वचा को नमी भी प्रदान करेगा।

स्ट्रॉबेरी

यह एक क्लीजिंग मास्क के तौर पर काम आ सकता है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप स्ट्रॉबेरी को पीस कर सीधे ही चेहरे पर रगड सकती हैं।

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Tags: Health

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