लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
खेल Desk

एफआईएच प्रो लीग: भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से रौंदा

By Loktej
On
एफआईएच प्रो लीग: भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से रौंदा

लंदन, 27 जून (वेब वार्ता)। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को शुक्रवार देर रात 7-1 से करारी शिकस्त देकर शानदार जीत दर्ज की।

ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मुकाबले में शुरुआती झटके के बाद भारत ने लगातार सात गोल दागते हुए पाकिस्तान को पूरी तरह मैच से बाहर कर दिया।

भारत की ओर से सुखजीत सिंह (20वां मिनट), कप्तान हरमनप्रीत सिंह (26वां), हार्दिक सिंह (34वां), जुगराज सिंह (35वां), अभिषेक (41वां), राज कुमार पाल (44वां) और दिलप्रीत सिंह (54वां) ने गोल किए। पाकिस्तान के लिए एकमात्र गोल अबू बकर महमूद (13वां मिनट) ने किया।

भारतीय मिडफील्डर हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

पाकिस्तान ने की तेज शुरुआत, भारत ने किया दमदार पलटवार

मैच की शुरुआत तेज रफ्तार रही। भारत ने शुरुआती डेढ़ मिनट में ही पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन उसे गोल में नहीं बदल सका। इसके बाद 13वें मिनट में पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर कप्तान अबू बकर महमूद ने ड्रैग फ्लिक से गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी।

दूसरे क्वार्टर में भारत ने पूरी तरह मैच पर नियंत्रण बना लिया। 20वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत सिंह की ड्रैग फ्लिक को सुखजीत सिंह ने शानदार डिफ्लेक्शन देकर गोल में बदलते हुए स्कोर 1-1 कर दिया।

इसके छह मिनट बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर हरमनप्रीत सिंह ने जोरदार ड्रैग फ्लिक के जरिए सीधे गोल दागकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी।

तीसरे क्वार्टर में भारत का गोलों का तूफान

34वें मिनट में भारत को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले। दूसरे कॉर्नर पर पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे हार्दिक सिंह ने आसानी से गोल में बदल दिया।

इसके तुरंत बाद भारत ने तेज जवाबी हमला बोला और दिलप्रीत सिंह व सुखजीत सिंह की शानदार तालमेल भरी मूव पर जुगराज सिंह ने गोल कर स्कोर 4-1 कर दिया।

41वें मिनट में सुखजीत के पास पर अभिषेक ने शानदार फील्ड गोल किया। इसके बाद लगातार मिले पेनल्टी कॉर्नर के दौरान राज कुमार पाल ने रिबाउंड पर गोल कर भारत की बढ़त 6-1 कर दी।

दिलप्रीत ने लगाया सातवां गोल

अंतिम क्वार्टर में भी भारतीय टीम का दबदबा जारी रहा। 54वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने बेहतरीन मूव को गोल में बदलते हुए भारत का सातवां गोल दागा।

मैच के अंतिम मिनटों में पाकिस्तान को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन भारतीय डिफेंस और अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने दोनों प्रयास नाकाम कर दिए। इसके साथ ही भारत ने 7-1 की शानदार जीत अपने नाम कर ली।

संक्षिप्त स्कोर

भारत 7 (सुखजीत सिंह 20', हरमनप्रीत सिंह 26', हार्दिक सिंह 34', जुगराज सिंह 35', अभिषेक 41', राज कुमार पाल 44', दिलप्रीत सिंह 54')

पाकिस्तान 1 (अबू बकर महमूद 13')

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India Pakistan Hockey

Related Posts

पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 81.9 ट्रिलियन के पार, अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर

पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 81.9 ट्रिलियन के पार, अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर

मानसून की सक्रियता से उत्तर भारत में राहत, यूपी, बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मानसून की सक्रियता से उत्तर भारत में राहत, यूपी, बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

भारत-अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब, ‘मिशन 500’ के तहत 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य

भारत-अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब, ‘मिशन 500’ के तहत 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य

महिला टी20 विश्व कप: टीम इंडिया की स्टार गेंदबाज श्रेयंका पाटिल टूर्नामेंट से बाहर, इस आरसीबी स्पिनर की हुई एंट्री

महिला टी20 विश्व कप: टीम इंडिया की स्टार गेंदबाज श्रेयंका पाटिल टूर्नामेंट से बाहर, इस आरसीबी स्पिनर की हुई एंट्री

Latest Posts

सूरत : ज्ञान ज्योति सम्मान समारोह का रविवार को होगा भव्य आयोजन
सूरत : ज्ञान ज्योति सम्मान समारोह का रविवार को होगा भव्य आयोजन
सूरत : श्याम सरकार यात्रा संघ ने किया सेवा कार्य, विद्यार्थियों को बांटी 600 छतरियां
सूरत : श्याम सरकार यात्रा संघ ने किया सेवा कार्य, विद्यार्थियों को बांटी 600 छतरियां
सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने नासिर नगर के बेघर परिवारों को कम्युनिटी हॉल में किया शिफ्ट
सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने नासिर नगर के बेघर परिवारों को कम्युनिटी हॉल में किया शिफ्ट
वडोदरा : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट: वडोदरा में हरिओम स्प्रिंग इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी
वडोदरा : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट: वडोदरा में हरिओम स्प्रिंग इंडस्ट्रीज की सफलता की कहानी
सूरत : 22 साल बाद चाय की दुकान से दबोचा गया फरार चोर, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई
सूरत : 22 साल बाद चाय की दुकान से दबोचा गया फरार चोर, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई