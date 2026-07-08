भारत को इंग्लैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार, नॉटिंघम टी20 में 125 रनों से मिली करारी शिकस्त के साथ टूटा मनोबल

नॉटिंघम, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को 125 रनों की ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 201 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम महज 76 रनों पर ढेर हो गई।

जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और टीम के पांच विकेट तो शुरुआती पांच ओवरों में ही गिर गए। यह रनों के अंतर से भारत की टी20 इतिहास में सबसे बड़ी हार है।

सीरीज में इंग्लैंड की बढ़त और भारत की चुनौतियां

फिल साल्ट के 70 और सैम कुरेन के नाबाद 41 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इस हार के साथ ही पांच मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे हो गया है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

श्रेयस अय्यर के बतौर कप्तान लगातार पांच मैचों में जीत दर्ज न कर पाने के कारण टीम पर दबाव बढ़ गया है। भारतीय बल्लेबाजों का गैर-जिम्मेदाराना रवैया और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों का जल्दी आउट होना टीम प्रबंधन के लिए बड़ी चिंता का विषय है।

टी20 इतिहास में दर्ज हुए अनचाहे रिकॉर्ड

इस मुकाबले ने भारतीय टीम के नाम कई अनचाहे रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। पहली बार भारत टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 100 से अधिक रनों के अंतर से हारा है और पावरप्ले के दौरान 5 विकेट गंवाने की शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी है। यह भारत का टी20 फॉर्मेट में दूसरा सबसे कम स्कोर रहा।

अब पूरी टीम और प्रबंधन की नजरें 9 जुलाई को ब्रिस्टल में होने वाले चौथे मैच पर टिकी हैं, जहां भारत को सीरीज में बने रहने के लिए वापसी करना अनिवार्य है।