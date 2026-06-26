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महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत का जलवा: राधा की घातक गेंदबाजी और शेफाली की तूफानी पारी के दम पर बांग्लादेश को 5 विकेट से रौंदा

By Loktej
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महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत का जलवा: राधा की घातक गेंदबाजी और शेफाली की तूफानी पारी के दम पर बांग्लादेश को 5 विकेट से रौंदा

मैनचेस्टर, 26 जून (वेब वार्ता)। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। 137 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की।

ओपनर शेफाली वर्मा ने महज 34 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेली, जो टूर्नामेंट में भारत का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा। छह ओवर के पावरप्ले में भारत ने 63 रन बनाकर वर्ल्ड कप में अपना नया रिकॉर्ड भी कायम किया।

राधा और चरणी की शानदार गेंदबाजी

इससे पहले, भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 136/8 के स्कोर पर रोक दिया। स्पिनर राधा यादव ने 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि डेथ ओवरों में श्री चरणी की घातक गेंदबाजी ने विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी।

चरणी ने इस मैच में 2 विकेट लेते ही एक ही टूर्नामेंट एडिशन में 12 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया, जिससे भारत ने मैच पर पूरी पकड़ बनाए रखी।

जीत के साथ सेमीफाइनल की राह

मध्यक्रम में जेमिमा रोड्रिग्स की 26 रनों की महत्वपूर्ण पारी और कप्तान हरमनप्रीत कौर के संयमित खेल ने भारत की जीत सुनिश्चित की। भारतीय टीम ने 16.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर आसान जीत दर्ज की।

इस जीत के साथ भारतीय खेमे में उत्साह है और अब टीम का अगला हाई-वोल्टेज मुकाबला 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होना है, जो सेमीफाइनल की दौड़ के लिए बेहद निर्णायक होगा।

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Tags: India Bangladesh T20 World Cup Women

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