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भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की 17 सदस्यीय टीम घोषित

By Loktej
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भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की 17 सदस्यीय टीम घोषित

लंदन, 23 जून (वेब वार्ता)। भारत के खिलाफ अगले महीने शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने अपनी 17 खिलाड़ियों की मजबूत टीम की घोषणा कर दी है। हैरी ब्रुक को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि जॉर्डन कॉक्स, साकिब महमूद और सोनी बेकर की टीम में वापसी हुई है। चोट के कारण ब्रायडन कार्स और जेमी ओवरटन चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

जेम्स कोल्स का अंतरराष्ट्रीय पदार्पण

इस सीरीज के लिए इंग्लैंड ने पहली बार अनकैप्ड ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को शामिल कर सबको चौंका दिया है। 22 वर्षीय कोल्स अपनी स्पिन गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ‘द हंड्रेड’ और अन्य टी20 लीगों में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रभावित किया है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने का सुनहरा मौका मिला है।

सीरीज का शेड्यूल और प्रसारण

भारत और इंग्लैंड के बीच यह हाई-वोल्टेज सीरीज 1 जुलाई से चेस्टर-ली-स्ट्रीट में शुरू होगी। सीरीज के बाकी मैच मैनचेस्टर, नॉटिंघम, ब्रिस्टल और साउथम्पटन में खेले जाएंगे। दर्शकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मैचों के समय में बदलाव किया गया है। भारतीय फैंस इस पूरी सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर देख सकेंगे।

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Tags: India England Cricket

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