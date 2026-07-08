पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, सालाना लीडर्स समिट में रक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी नई मजबूती

नई दिल्ली, 08 जुलाई (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ वे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर सालाना लीडर्स समिट में भाग लेंगे।

8 से 10 जुलाई तक मेलबर्न में आयोजित होने वाली इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल सैम मोस्टिन से मिलेंगे और इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे।

यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और नई तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताते हुए कहा कि यह साझेदारी भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है।

उन्होंने व्यापार, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को दोनों देशों के लिए लाभकारी बताया। प्रधानमंत्री मोदी की 10 वर्षों में यह तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा है, जो पिछले एक दशक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में आई अभूतपूर्व तेजी और रणनीतिक मजबूती का स्पष्ट प्रमाण है।

सांस्कृतिक जुड़ाव और भविष्य की राह

अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी मेलबर्न में भारतीय समुदाय के एक विशाल जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह के अनुसार, यह यात्रा क्लीन एनर्जी, एजुकेशन, स्किल्स और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में बढ़ते जुड़ाव को दर्शाती है।

भारतीय समुदाय में भी इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह है, जिसकी झलक मंगलवार को किए गए ‘वैदिक हवन’ के रूप में देखने को मिली। यह दौरा दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।