पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

जकार्ता, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया’ से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो द्वारा दिए गए इस सम्मान को पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों के बीच के सदियों पुराने संबंधों को समर्पित किया है।

इस दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो का एयरपोर्ट पहुंचकर स्वयं स्वागत करना दोनों देशों के बीच की विशेष आत्मीयता को दर्शाता है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नए और सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई है।

रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर रणनीतिक सहमति

राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ हुई गहन वार्ता में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों ने हिंद महासागर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोस्ट गार्ड के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने और रक्षा आदान-प्रदान को नई गति देने पर सहमति जताई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस साझेदारी से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ और अधिक मजबूत होगी, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सांस्कृतिक और स्वास्थ्य सहयोग की पहल

आर्थिक और सामरिक वार्ताओं के साथ-साथ स्वास्थ्य और संस्कृति पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत इंडोनेशिया को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं निर्यात करेगा और वहां के स्वास्थ्य कर्मियों के क्षमता निर्माण में मदद करेगा।

साथ ही, दोनों नेता ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा करेंगे और वहां के संरक्षण तथा जीर्णोद्धार के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा करेंगे। यह कदम दोनों देशों के बीच प्राचीन सभ्यतागत और सांस्कृतिक सेतु को और अधिक प्रगाढ़ बनाएगा।