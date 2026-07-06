पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा पर रवाना, ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और इंडो-पैसिफिक संबंधों को मिलेगी नई मजबूती

नई दिल्ली, 06 जुलाई (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी महत्वपूर्ण तीन देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं।

इस दौरे का प्राथमिक उद्देश्य भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और ‘सागर’ (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) विजन को और अधिक सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत इंडोनेशिया से करेंगे, जो दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रयास है।

द्विपक्षीय संबंधों का नया अध्याय

इंडोनेशिया के बाद, पीएम मोदी मेलबर्न जाएंगे, जहाँ वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ रक्षा, व्यापार, शिक्षा और उभरती हुई तकनीकों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।

इस दौरान भारतीय समुदाय के साथ उनकी बातचीत दोनों देशों के बीच संबंधों के ‘महत्वपूर्ण स्तंभ’ को और मजबूत करेगी। यह दौरा ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल और खेल विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का भी एक शानदार अवसर प्रदान करेगा।

आर्थिक सहयोग और प्रवासी संवाद

यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। यहाँ उनकी वार्ता का मुख्य केंद्र आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को नई गति देना होगा, विशेषकर मार्च 2025 में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद।

प्रधानमंत्री वहां भारतीय प्रवासियों के एक बड़े समूह को भी संबोधित करेंगे, जिन्होंने न्यूजीलैंड के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह यात्रा न केवल कूटनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।