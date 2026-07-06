लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
भारत

पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा पर रवाना, ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और इंडो-पैसिफिक संबंधों को मिलेगी नई मजबूती

By Loktej
On
पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा पर रवाना, ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और इंडो-पैसिफिक संबंधों को मिलेगी नई मजबूती

नई दिल्ली, 06 जुलाई (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी महत्वपूर्ण तीन देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं।

इस दौरे का प्राथमिक उद्देश्य भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और ‘सागर’ (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) विजन को और अधिक सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत इंडोनेशिया से करेंगे, जो दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रयास है।

द्विपक्षीय संबंधों का नया अध्याय

इंडोनेशिया के बाद, पीएम मोदी मेलबर्न जाएंगे, जहाँ वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ रक्षा, व्यापार, शिक्षा और उभरती हुई तकनीकों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।

इस दौरान भारतीय समुदाय के साथ उनकी बातचीत दोनों देशों के बीच संबंधों के ‘महत्वपूर्ण स्तंभ’ को और मजबूत करेगी। यह दौरा ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल और खेल विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का भी एक शानदार अवसर प्रदान करेगा।

आर्थिक सहयोग और प्रवासी संवाद

यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। यहाँ उनकी वार्ता का मुख्य केंद्र आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को नई गति देना होगा, विशेषकर मार्च 2025 में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद।

प्रधानमंत्री वहां भारतीय प्रवासियों के एक बड़े समूह को भी संबोधित करेंगे, जिन्होंने न्यूजीलैंड के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह यात्रा न केवल कूटनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Narendra Modi Australia Indonesia Newzealand

Related Posts

मोदी सेशेल्स रवाना, राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता

मोदी सेशेल्स रवाना, राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता

ट्रंप पीएम मोदी को अच्छा मित्र मानते हैं, भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध: राजदूत गोर

ट्रंप पीएम मोदी को अच्छा मित्र मानते हैं, भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध: राजदूत गोर

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी महिला टी-20 विश्वकप के फाइनल में खिताबी भिड़ंत

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी महिला टी-20 विश्वकप के फाइनल में खिताबी भिड़ंत

जब हमारे संकल्प, विचार और मन की भावनाएं एक होती हैं, तब हर कार्य सफल होता है: प्रधानमंत्री मोदी

जब हमारे संकल्प, विचार और मन की भावनाएं एक होती हैं, तब हर कार्य सफल होता है: प्रधानमंत्री मोदी

Latest Posts

सूरत : दो घंटे की बारिश ने थाम दी सूरत की रफ्तार, मुख्य मार्गों पर जलभराव से यातायात प्रभावित
सूरत : दो घंटे की बारिश ने थाम दी सूरत की रफ्तार, मुख्य मार्गों पर जलभराव से यातायात प्रभावित
सूरत: HSW और SGCCI ने आयोजित किया 'Journey to Embropreneur' सेमिनार
सूरत: HSW और SGCCI ने आयोजित किया 'Journey to Embropreneur' सेमिनार
सूरत : शहर में दो घंटे में चार इंच बारिश, घुटने तक पानी में फंसी गाड़ियां
सूरत : शहर में दो घंटे में चार इंच बारिश, घुटने तक पानी में फंसी गाड़ियां
सूरत : भेस्तान हाउसिंग के निवासी सड़कों पर उतरे, पुनर्वास की मांग को लेकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन
सूरत : भेस्तान हाउसिंग के निवासी सड़कों पर उतरे, पुनर्वास की मांग को लेकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन
सूरत : सिविल अस्पताल में नवजातों की सुरक्षा के लिए हाई-टेक RFID सिस्टम शुरू
सूरत : सिविल अस्पताल में नवजातों की सुरक्षा के लिए हाई-टेक RFID सिस्टम शुरू