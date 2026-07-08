सूरत :भारी बारिश के बीच भी नेचर पार्क पहुंच गए 55 पर्यटक, सुरक्षा के लिए जानवरों को नाइट शेल्टर में किया गया शिफ्ट

सूरत। पिछले 24 घंटों में 14 इंच से अधिक हुई मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कें, रिहायशी क्षेत्र और सार्वजनिक स्थान पानी में डूब गए, लेकिन इन हालातों के बीच भी तापी नदी किनारे स्थित सूरत नगर निगम के नेचर पार्क में मंगलवार को 55 पर्यटक पहुंचे। शहरभर में जलभराव के बावजूद पर्यटकों की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही।

लगातार बारिश का असर नेचर पार्क पर भी देखने को मिला। पार्क में जहां वन्यजीवों को खुले बाड़ों में रखा जाता है, वहां पानी भर जाने के बाद प्रबंधन ने तत्काल सुरक्षा उपाय करते हुए सभी जानवरों को नाइट शेल्टर में स्थानांतरित कर दिया। राहत की बात यह रही कि नाइट शेल्टर पूरी तरह सुरक्षित रहे और वहां जलभराव नहीं हुआ, जिससे किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा।

बारिश थमने के बाद खुले बाड़ों में जमा पानी धीरे-धीरे कम होने लगा। पार्क प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और स्थिति सामान्य होने के बाद ही वन्यजीवों को दोबारा खुले क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा।

एक ओर जहां शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव, यातायात बाधित होने और लोगों के घरों में कैद रहने जैसी स्थिति थी, वहीं दूसरी ओर नेचर पार्क में 55 पर्यटकों का पहुंचना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय रहा।

सूत्रों के अनुसार, बुधवार को नेचर पार्क को आधिकारिक रूप से बंद नहीं किया गया है। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत पार्क बंद करने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, इसलिए तत्काल बंद करने का निर्णय नहीं लिया जा सका।

हालांकि, मौजूदा मौसम को देखते हुए पार्क प्रशासन का अनुमान है कि बुधवार को पर्यटकों की संख्या बेहद कम रहेगी या संभव है कि कोई भी पर्यटक न पहुंचे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पर्यटक पार्क में आता भी है, तो सुरक्षा कारणों से सभी वन्यजीव खुले बाड़ों में दिखाई दें, यह आवश्यक नहीं है। मौसम पूरी तरह सामान्य होने के बाद ही उन्हें दोबारा खुले क्षेत्र में रखा जाएगा।