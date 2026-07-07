कृति सेनन ने एग्स फ्रीज कराने के फैसले पर तोड़ी चुप्पी

मुंबई, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। अभिनेत्री कृति सेनन ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक अहम खुलासा करते हुए बताया है कि उन्होंने कुछ साल पहले अपने एग्स फ्रीज करवाए थे। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कृति ने कहा कि यह फैसला उन्होंने पूरी समझदारी और भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया था। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया उन्होंने फिल्म 'मिमी' की शूटिंग शुरू होने से पहले पूरी कराई थी, जब उन्हें फिल्म के लिए वजन बढ़ाना था।

कृति ने बताया कि एक करीबी व्यक्ति की सलाह के बाद उन्होंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया। अभिनेत्री के मुताबिक, जब उन्हें 'मिमी' के लिए वजन बढ़ाने की तैयारी करनी थी, तब उन्हें लगा कि यही एग्स फ्रीज कराने का सबसे उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे शरीर में बदलाव और पेट फूलने जैसी स्थितियां हो सकती हैं। चूंकि वह पहले से ही फिल्म के लिए शारीरिक बदलाव कर रही थीं, इसलिए उन्होंने उसी दौरान यह प्रक्रिया पूरी कराई।

एग्स फ्रीजिंग एक ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसमें महिला के अंडों को भविष्य में मातृत्व की संभावना बनाए रखने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। कृति ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस फैसले पर खुलकर बात की है। काम के मोर्चे पर अभिनेत्री हाल ही में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आई थीं।