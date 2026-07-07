शादी के 72 दिन बाद आकृति की संदिग्ध मौत, पति गिरफ्तार; मां ने लगाए प्रताड़ना के गंभीर आरोप

नई दिल्ली, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। राजधानी दिल्ली में विवाह के मात्र 72 दिन बाद 28 वर्षीय आकृति सुतार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोधी कॉलोनी क्षेत्र में एक इमारत से गिरने के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने जांच के उपरांत पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार आकृति सुतार का विवाह 24 अप्रैल को अरस्तु सिक्का के साथ दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था। दोनों लगभग दो वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे। विवाह के कुछ ही सप्ताह बाद आकृति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए।

मृतका की मां अनु साय सुतार का आरोप है कि विवाह के बाद उनकी बेटी पर नौकरी छोड़ने और शीघ्र संतान उत्पन्न करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि विवाह से पहले यह सहमति बनी थी कि आकृति अपनी नौकरी जारी रखेगी, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की आर्थिक सहायता करना चाहती थी। लेकिन विवाह के बाद ससुराल पक्ष ने इस सहमति से पीछे हटते हुए उस पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया।

अनु साय सुतार ने आरोप लगाया कि आकृति को अपने मायके आने-जाने और परिवार से बातचीत करने तक पर आपत्ति जताई जाती थी। उनका कहना है कि पति अरस्तु सिक्का, उसकी बहन तथा परिवार के अन्य सदस्य मिलकर आकृति का मानसिक उत्पीड़न करते थे। आरोप है कि घर के अधिकांश कार्य उसी पर डाल दिए गए ताकि वह नौकरी पर न जा सके।

आकृति के चाचा मनंजय सुतार ने भी घटना को हत्या बताते हुए निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जिस युवती ने घटना से कुछ घंटे पहले अपने कार्यालय में सहकर्मियों के साथ सामान्य रूप से समय बिताया हो, उसके आत्महत्या करने की संभावना पर गंभीर प्रश्न उठते हैं।

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और परिजनों के आरोपों के आधार पर पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी।

यह मामला हाल के चर्चित प्रकरणों की तरह एक बार फिर वैवाहिक प्रताड़ना, महिलाओं की सुरक्षा और दहेज से जुड़े अपराधों पर गंभीर बहस को जन्म दे रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।