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ईशा देओल को खल रही प्यार की कमी

By Loktej
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ईशा देओल को खल रही प्यार की कमी

मुंबई, 26 जून (वेब वार्ता)। अभिनेत्री ईशा देओल ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से अलगाव के बाद पहली बार अपनी निजी जिंदगी और भावनात्मक संघर्ष पर खुलकर बात की है। एक इंटरव्यू में ईशा ने कहा कि वह कभी नहीं चाहती थीं कि उनका तलाक सुर्खियां बने।

उन्होंने माना कि सार्वजनिक जीवन का हिस्सा होने के कारण निजी बातें भी लोगों के सामने आ जाती हैं, लेकिन उन्होंने और भरत ने पूरे सम्मान और गरिमा के साथ इस दौर का सामना करने की कोशिश की। ईशा ने कहा कि यह सिर्फ दो लोगों का निजी फैसला था, जिसमें उनके बच्चों का भविष्य भी जुड़ा हुआ था।

ईशा ने बताया कि मुश्किल समय में उनके परिवार ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की वजह से यह दौर और भी संवेदनशील था, इसलिए हर फैसला बहुत सोच-समझकर लेना पड़ा।

सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री ने बताया कि लगातार आ रही टिप्पणियों के चलते उनकी टीम ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट का कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कलाकार अपने प्रशंसकों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों को भी उनकी निजी जिंदगी और मर्यादा का सम्मान करना चाहिए।

अपनी निजी जिंदगी पर बात करते हुए ईशा ने स्वीकार किया कि उनकी जिंदगी में फिलहाल प्यार और रोमांस की कमी उन्हें महसूस होती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनका प्यार पर भरोसा आज भी कायम है।

ईशा के मुताबिक, उनके माता-पिता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते जैसा निश्छल, सम्मानपूर्ण और बिना शर्त वाला प्रेम आज के दौर में बहुत दुर्लभ हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने माता-पिता के रिश्ते में सच्चे प्रेम को करीब से देखा है और वही उनके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

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Tags: Bollywood Entertainment

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