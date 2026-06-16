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बॉक्स ऑफिस पर राम चरण की ‘पेद्दी’ का धमाका: फिल्म ने पार किया 400 करोड़ का जादुई आंकड़ा

बनी 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

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बॉक्स ऑफिस पर राम चरण की ‘पेद्दी’ का धमाका: फिल्म ने पार किया 400 करोड़ का जादुई आंकड़ा

हैदराबाद, 16 जून (वेब वार्ता)। राम चरण, जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू अभिनीत फिल्म ‘पेद्दी’ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

रिलीज के महज 13 दिनों के भीतर ही इस फिल्म ने अपनी ब्लॉकबस्टर रफ्तार को बरकरार रखते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। यह फिल्म न केवल इस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है, बल्कि 2026 की दक्षिण भारत की नंबर 1 ग्रॉसर फिल्म भी बन गई है।

शानदार कमाई और सफलता का सफर
फिल्म ने अपनी रिलीज के बाद से ही असाधारण आंकड़े दर्ज किए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 220.18 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 261.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों से शानदार वर्ड-ऑफ-माउथ मिला है, जिसके कारण सिनेमाघरों में अभी भी भारी भीड़ उमड़ रही है। फिल्म के लगातार सफल प्रदर्शन से मेकर्स भी बेहद उत्साहित हैं।

प्रतिभाशाली टीम और भव्य निर्माण
इस भव्य फिल्म के निर्माण में मैत्री मूवी मेकर्स, सुकुमार राइटिंग्स और IVY एंटरटेनमेंट जैसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां शामिल हैं। फिल्म की सफलता के पीछे ए. आर. रहमान का संगीत और आर. रथनावेलु की सिनेमैटोग्राफी जैसे तकनीकी विशेषज्ञों की बड़ी भूमिका है।

4 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को उत्तर भारत में जियो स्टूडियोज द्वारा वितरित किया गया है, जिसने इसे राष्ट्रव्यापी सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

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Tags: Bollywood Entertainment

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