सूरत : 181 महिला हेल्पलाइन की समय पर पहल से बिखरता परिवार बचा

सूरत। अभयम-181 महिला हेल्पलाइन की समय पर की गई काउंसलिंग और हस्तक्षेप से एक बिखरता परिवार टूटने से बच गया। पति के कथित विवाहेतर संबंध के कारण मानसिक प्रताड़ना झेल रही महिला को हेल्पलाइन टीम ने न केवल कानूनी मार्गदर्शन दिया, बल्कि दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराकर वैवाहिक जीवन में सुलह भी कराई।

जानकारी के अनुसार, सूरत शहर की एक महिला ने अभयम-181 महिला हेल्पलाइन पर संपर्क कर बताया कि उसके पति के दूसरी महिला से संबंध होने के कारण वह लंबे समय से मानसिक तनाव का सामना कर रही है। महिला ने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने और पति को समझाने के लिए सहायता की मांग की।

सूचना मिलते ही अभयम-181 की टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता से विस्तार से बातचीत की। जांच में पता चला कि दंपती की शादी को करीब आठ वर्ष हो चुके हैं और उनकी एक बेटी भी है। महिला के पति का संबंध हीरा उद्योग से है। महिला के अनुसार, पति सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरी महिला के संपर्क में था, जिसके चलते घर में अक्सर विवाद और तनाव का माहौल बना रहता था।

पीड़िता ने बताया कि पहले भी इस मुद्दे पर समझौता हुआ था और पति ने संबंध समाप्त करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वह सोशल मीडिया के जरिए फिर संपर्क में रहने लगा। लगातार विवादों के बीच पति ने आत्महत्या की धमकी भी दी थी और तलाक लेने की बात कही थी, जिससे महिला मानसिक रूप से काफी परेशान थी।

अभयम-181 टीम ने दोनों पक्षों की अलग-अलग और संयुक्त काउंसलिंग की। इस दौरान पति को वैवाहिक जीवन में विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी के महत्व के बारे में समझाया गया तथा विवाहेतर संपर्क पूरी तरह समाप्त करने और पत्नी के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने की सलाह दी गई।

काउंसलिंग के दौरान पति ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पत्नी से माफी मांगी और भविष्य में किसी भी माध्यम से दूसरी महिला से संपर्क नहीं रखने का वचन दिया। इसके बाद टीम ने पीड़िता को महिलाओं के कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों तथा उपलब्ध सहायता सेवाओं की भी जानकारी दी।

पति के व्यवहार में सुधार और जिम्मेदारी निभाने के आश्वासन के बाद महिला ने समझौते के लिए सहमति जताई। इस तरह अभयम-181 महिला हेल्पलाइन की समय पर काउंसलिंग और प्रभावी हस्तक्षेप से दंपती के बीच सुलह हो सकी और परिवार को टूटने से बचाया जा सका।

अभयम-181 महिला हेल्पलाइन घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद, बाल विवाह, महिला सुरक्षा और अन्य संकट की स्थितियों में महिलाओं को 24 घंटे निःशुल्क आपात सहायता, काउंसलिंग, कानूनी सलाह और आवश्यक समन्वय उपलब्ध कराती है। हेल्पलाइन ने महिलाओं से किसी भी कठिन परिस्थिति में बिना संकोच 181 पर संपर्क करने की अपील की है।