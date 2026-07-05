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इब्राहिम अली खान के साथ बॉलीवुड डेब्यू करेंगी श्रीलीला

By Loktej
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इब्राहिम अली खान के साथ बॉलीवुड डेब्यू करेंगी श्रीलीला

मुंबई, 05 जुलाई (वेब वार्ता)। दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री श्रीलीला के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर नई चर्चा सामने आई है। पहले उनके कार्तिक आर्यन के साथ हिंदी फिल्मों में पदार्पण करने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अनुसार वह इब्राहिम अली खान अभिनीत फिल्म 'दिलेर' से बॉलीवुड में कदम रख सकती हैं।

चर्चा है कि कार्तिक आर्यन और निर्देशक अनुराग बसु की प्रस्तावित रोमांटिक फिल्म फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ऐसे में श्रीलीला के डेब्यू की योजना में बदलाव हुआ है। अब वह निर्देशक कुनाल देशमुख के निर्देशन में बन रही फिल्म 'दिलेर' से हिंदी सिनेमा में पदार्पण कर सकती हैं। फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले हो रहा है।

इसकी आधिकारिक रिलीज़ तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है, हालांकि इसे दिवाली 2026 के अवसर पर रिलीज़ किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

श्रीलीला को पुष्पा 2: द रूल के बाद देशभर में व्यापक लोकप्रियता मिली। इसके बाद से ही उनके बॉलीवुड डेब्यू का इंतजार किया जा रहा था। वहीं, इब्राहिम अली खान इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे।

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Tags: Bollywood Entertainment

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