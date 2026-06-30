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SMEBIZZ ने WORLD MSME DAY, 27 जून 2026 का उत्सव मनाया

MSME हर देश की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और समग्र विकास की रीढ़ है

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SMEBIZZ ने WORLD MSME DAY, 27 जून 2026 का उत्सव मनाया

नई दिल्ली, 29 जून: जैसे ही भारत MSME Day मना रहा है, एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर ध्यान केंद्रित हो रहा है।

GDP, निर्यात और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले MSMEs भारत की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि, आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता के साथ-साथ दृश्यता (Visibility) और रणनीतिक ब्रांडिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है।

SMEBIZZ के CEO जितेंद्र चावला के लिए, उद्यमियों को सशक्त बनाना केवल व्यावसायिक समाधान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें उद्योग जगत के अग्रणी और प्रभावशाली ब्रांड बनने में सक्षम बनाना है।

चावला कहते हैं, “उद्यमी समाज के वास्तविक रोजगार सृजनकर्ता और आर्थिक विकास में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। प्रत्येक उद्यमी में एक सशक्त ब्रांड बनने और सार्थक परिवर्तन लाने की क्षमता होती है।”

लीड जनरेशन, ब्रांडिंग, सेल्स और बिजनेस ग्रोथ रणनीतियों के अनुभवी विशेषज्ञ जितेंद्र चावला ने अपने करियर को व्यवसायों को मजबूत बाजार पहचान स्थापित करने और सतत विकास हासिल करने में सहायता करने के लिए समर्पित किया है।

SMEBIZZ के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया है, जो डिजिटल विज्ञापन, जनसंपर्क (PR), ब्रांड निर्माण और प्रोफेशनल पब्लिशिंग सेवाओं पर केंद्रित है, ताकि व्यवसायों को अधिक दृश्यता प्राप्त हो और वे प्रभावी रूप से आगे बढ़ सकें।

चावला के अनुसार, MSMEs के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादों या सेवाओं की कमी नहीं, बल्कि बाजार में पर्याप्त दृश्यता का अभाव है।

उनका मानना है, “अनेक बेहतरीन व्यवसाय केवल इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे लोगों की नजरों में नहीं आ पाते। आज के डिजिटल युग में, रणनीतिक ब्रांडिंग और प्रभावी संचार दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक हैं।”

उनके नेतृत्व में, SMEBIZZ उद्यमियों, व्यापारिक मंचों, औद्योगिक संगठनों और सामाजिक पहलों को एकीकृत मार्केटिंग एवं PR समाधान प्रदान कर रहा है, जिससे ब्रांड की विश्वसनीयता और व्यवसायिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

TEDx स्पीकर और उद्यमिता के प्रबल समर्थक के रूप में, चावला उद्यमियों को विकासशील मानसिकता अपनाने, निरंतर सीखते रहने और चुनौतियों को नवाचार के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं।

उनका मानना है कि सफल व्यवसाय दूरदृष्टि, रणनीतिक क्रियान्वयन और निरंतर ब्रांड निर्माण के प्रयासों के संयोजन से बनते हैं।

वे कहते हैं, “ब्रांडिंग केवल जागरूकता पैदा करने तक सीमित नहीं है। यह विश्वास बनाने, बिक्री बढ़ाने और एक स्थायी विरासत स्थापित करने का माध्यम है।”

SMEBIZZ का उद्देश्य व्यवसायों को PR, डिजिटल मार्केटिंग और रणनीतिक ब्रांडिंग के माध्यम से सशक्त बनाकर उन्हें टिकाऊ मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करना है, जो भारत के MSME क्षेत्र की आकांक्षाओं के अनुरूप है।

MSME Day के अवसर पर, जितेंद्र चावला का उद्यमियों के लिए स्पष्ट संदेश है—अपने ब्रांड में निवेश करें, नवाचार को अपनाएं और सीखना कभी बंद न करें।

जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे जितेंद्र चावला जैसे दूरदर्शी नेता MSMEs को आवश्यक संसाधन, दृश्यता और आत्मविश्वास प्रदान कर उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिए – http://www.smebizz.group

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Tags: Business PNN

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