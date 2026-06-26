भारत में AI नवाचार के नए युग की शुरुआत: हजारों लोग तेजी से बढ़ते वैश्विक brAInify आंदोलन से जुड़े

नई दिल्ली, 25 जून: भारत तेजी से वैश्विक तकनीकी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और इसी के साथ सीखने का एक नया मॉडल भी आकार ले रहा है, जो केवल ज्ञान प्राप्त करने पर नहीं, बल्कि उसे वास्तविक परिणामों में बदलने पर केंद्रित है।



देशभर में हजारों उपयोगकर्ता पहले ही brAInify से जुड़ चुके हैं। यह एक AI-संचालित ई-लर्निंग इकोसिस्टम है, जिसे शिक्षार्थियों को व्यावहारिक कौशल विकसित करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वास्तविक दुनिया के परिणाम हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एक प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुई यह पहल आज निर्माताओं, कंटेंट क्रिएटर्स, उद्यमियों और पेशेवरों के बढ़ते समुदाय में बदल चुकी है, जो AI के माध्यम से नवाचार और नए अवसरों का निर्माण कर रहे हैं।



brAInify के एक प्रतिनिधि ने कहा, “भारत वैश्विक डिजिटल परिवर्तन की अगली पंक्ति में खड़ा है और हम ऐसे शिक्षण अनुभवों की बढ़ती मांग देख रहे हैं जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहकर वास्तविक परिणाम प्रदान करें।

हमारा उद्देश्य लोगों को केवल AI को समझने में मदद करना नहीं है, बल्कि उन्हें AI का उपयोग करके निर्माण करने, समस्याओं का समाधान करने और नए अवसरों को साकार करने के लिए सशक्त बनाना है।”



पारंपरिक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां मुख्य रूप से सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं brAInify का फोकस वास्तविक कार्यान्वयन पर है। उपयोगकर्ता AI की मदद से कंटेंट तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, व्यवसाय विकसित करते हैं और वास्तविक चुनौतियों का समाधान खोजते हैं।



प्लेटफॉर्म में छह संरचित लर्निंग पाथ शामिल हैं, जिन्हें सीखने से लेकर कार्यान्वयन तक की यात्रा को आसान बनाने के लिए विकसित किया गया है। इनमें AI Path, Creator Path, Digital Marketing Path, Youth Path, Digital Economy Path, और Financial Intelligence Path शामिल हैं।

ये सभी पाथ उपयोगकर्ताओं को AI टूल्स, डिजिटल क्रिएशन, मार्केटिंग, वित्तीय सोच और भविष्य के कौशलों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं।

प्रत्येक लर्निंग पाथ में वीडियो-आधारित प्रोजेक्ट लेसन, माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल, इंटरैक्टिव अनुभव और गेमिफाइड लर्निंग जर्नी शामिल हैं।

AI-संचालित पर्सनल मेंटर उपयोगकर्ताओं को रियल-टाइम मार्गदर्शन प्रदान करता है, जबकि प्लेटफॉर्म का एकीकृत एक्जीक्यूशन लेयर उन्हें सीधे प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट बनाने, परीक्षण करने और लागू करने की सुविधा देता है।

कोर्स पूरा करने पर शिक्षार्थियों को brAInify प्रमाणन (Certification) भी प्रदान किया जाता है, जो उनकी व्यावहारिक क्षमता और उपलब्धियों को मान्यता देता है।



जैसे-जैसे AI विभिन्न उद्योगों को बदल रहा है और कार्यबल की आवश्यकताओं को पुनर्परिभाषित कर रहा है, वैसे-वैसे ज्ञान को प्रभावी रूप से लागू करने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण कौशल बनती जा रही है।

brAInify संरचित शिक्षण और रियल-टाइम AI-संचालित कार्यान्वयन को एक साथ जोड़कर इस आवश्यकता को पूरा करता है, ताकि सीखने को सीधे मापनीय परिणामों में बदला जा सके।



Apple App Store और Google Play Store पर उपलब्ध brAInify आज 175 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है और हिंदी सहित 11 भाषाओं को समर्थन देता है।

भारत में इसकी तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि दुनिया भर में ऐसे शिक्षण मॉडल की मांग बढ़ रही है, जो नवाचार, कार्यान्वयन और वास्तविक प्रभाव को प्राथमिकता देते हैं।



यह केवल एक लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन है, और भारत इस बदलाव का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

brAInify मोबाइल एप्लिकेशन iOS और Android दोनों डिवाइसों पर उपलब्ध है, जिससे उपयोगकर्ता कहीं से भी सीख सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और नए अवसरों को साकार कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.brainify.world पर जाएं और Instagram पर @brainifybyignite को फॉलो करें।