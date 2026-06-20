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प्रो. डॉ. सी.ए. शंकर अंदानी ने एक दिन में 106 पुस्तकों का विमोचन कर बनाया विश्व रिकॉर्ड

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प्रो. डॉ. सी.ए. शंकर अंदानी ने एक दिन में 106 पुस्तकों का विमोचन कर बनाया विश्व रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 18 जून: दुनिया भर में साहित्य की उत्कृष्टता को नए सिरे से परिभाषित करने वाली एक ऐतिहासिक उपलब्धि में, मशहूर लेखक, समाज सुधारक और साहित्य के दूरदर्शी विचारक सी.ए. (डॉ.) शंकर घनश्यामदास अंदानी ने एक दिन में 106 खुद की लिखी किताबें प्रकाशित करके एक असाधारण मुकाम हासिल किया है।

इस कारनामे को कई अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड संस्थाओं से मान्यता मिली है, जिनमें लंदन बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स, OMG बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स और इंडिया प्राउड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स शामिल हैं।

30 मई 2026 को पुणे में आयोजित यह ऐतिहासिक प्रकाशन समारोह समकालीन भारतीय साहित्य के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है और यह डॉ. अंदानी की उस प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है जिसके तहत उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे ज़्यादा लिखने वाले साहित्यकारों में से एक माना जाता है।

जहाँ लेखक अक्सर कुछ किताबें प्रकाशित करने में ही सालों लगा देते हैं, वहीं डॉ. शंकर घनश्यामदास अंदाणी ने एक साथ 106 मौलिक रचनाएँ पाठकों के सामने लाकर साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्पादकता और समर्पण का उदाहरण पेश किया है।

यह उपलब्धि न केवल एक व्यक्तिगत मील का पत्थर है, बल्कि साहित्य, भाषा, संस्कृति और निरंतर बौद्धिक योगदान की शक्ति का जश्न भी है।

हजारों कविताओं और सैकड़ों सम्मानों से भरी साहित्यिक यात्रा
यह नया रिकॉर्ड उनकी पहले से ही असाधारण रही यात्रा में एक और शानदार अध्याय जोड़ता है। सालों से, डॉ. अंदाणी ने पारिवारिक मूल्यों, मातृत्व, पितृत्व, भाई-बहन के रिश्तों, संस्कृति, आध्यात्मिकता, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय विकास जैसे कई विषयों पर साहित्यिक रचनाएँ लिखी और संकलित की हैं।

उनका साहित्यिक योगदान 12,100 से अधिक कविताओं के अद्भुत संग्रह में झलकता है, जो उन्हें देश के सबसे ज़्यादा रचनाएँ करने वाले साहित्यकारों में से एक बनाता है।

उनके काम की खासियत न केवल इसकी विशाल मात्रा है, बल्कि इसकी भावनात्मक गहराई और सामाजिक प्रासंगिकता भी है। उनकी रचनाएँ हमेशा मानवीय मूल्यों को संजोने, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करती हैं।

मातृत्व पर दुनिया के सबसे बड़े कविता संग्रह के रचयिता
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है "माँ की ममता – माँ अनेकता की शक्ति" का प्रकाशन, जो एक बहुत बड़ा साहित्यिक काम है और इसमें मातृत्व को समर्पित 5,121 कविताएँ शामिल हैं।

इस संग्रह में पूरे भारत के कवियों की रचनाएँ शामिल थीं और इसे माँ के प्यार, त्याग और देखभाल करने की भावना पर अब तक के सबसे बड़े साहित्यिक संकलनों में से एक माना जाता है।

इस प्रोजेक्ट ने अपने बड़े पैमाने और भावनात्मक महत्व के कारण राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। इसने डॉ. अंदानी की उस क्षमता को उजागर किया जिसके ज़रिए वे साहित्य को एक ऐसे आंदोलन में बदल सकते हैं जो लोगों को साझा मानवीय अनुभवों से जोड़ता है।

साहित्य के माध्यम से पारिवारिक मूल्यों को संजोना
मातृत्व के अलावा, डॉ. अंदानी ने उन विषयों को भी बढ़ावा दिया है जो आधुनिक समाज में तेज़ी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
उनकी मराठी साहित्यिक पहल "बाबा – अबोल जीवनाचे कोडे" ने पूरे महाराष्ट्र के कवियों द्वारा लिखी गई 1,161 कविताओं के संग्रह के माध्यम से पिताओं के अक्सर अनकहे त्याग और भावनात्मक शक्ति को उजागर किया।

इसी तरह, भाई-बहनों के रिश्ते को समर्पित उनकी किताब "बहीण माझी प्रिया ताई" ने भाई-बहनों के बीच भावनात्मक मज़बूती, सहयोग और जीवन भर के जुड़ाव का जश्न मनाया।

इन प्रोजेक्ट्स की पारिवारिक मूल्यों और भावनात्मक रिश्तों को संजोने के लिए व्यापक रूप से सराहना की गई है, खासकर ऐसे समय में जब तेज़ी से हो रहा आधुनिकीकरण अक्सर पारंपरिक सामाजिक रिश्तों को पीछे छोड़ देता है।

भावनात्मक साहित्य से राष्ट्रीय दृष्टिकोण तक
डॉ. अंदानी का साहित्यिक काम केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक ही सीमित नहीं रहा है।
उनकी हाल ही में घोषित किताब "विकसित भारत 2047 – शिक्षा से ही" एक व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में आकार देने में शिक्षा की भूमिका पर ज़ोर देती है।

यह किताब युवा सशक्तिकरण, नवाचार, मूल्यों पर आधारित शिक्षा, नेतृत्व और राष्ट्र-निर्माण जैसे विषयों पर बात करती है। यह साहित्य को व्यापक सामाजिक और विकासात्मक आकांक्षाओं से जोड़ने की उनकी क्षमता को दिखाती है।

पारिवारिक विषयों से राष्ट्रीय परिवर्तन की ओर यह बदलाव उनके साहित्यिक दृष्टिकोण और बौद्धिक योगदान के विस्तार को उजागर करता है।
साहित्य से परे एक रिकॉर्ड-तोड़ने वाली विरासत

एक ही दिन में 106 किताबें प्रकाशित करना डॉ. अंदाणी के शानदार सफ़र का सिर्फ़ एक पहलू है।
उनकी उपलब्धियों में शामिल हैं:
    3,180 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
    115 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड
    150 मानद डॉक्टरेट
    12,100 से ज़्यादा प्रकाशित कविताएँ
    दर्जनों बड़े साहित्यिक प्रयासों के लेखक और सहयोगी
    शैक्षिक और सामाजिक पहलों के ज़रिए लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शक और सलाहकार
ये उपलब्धियाँ उन्हें उन चुनिंदा लोगों की श्रेणी में रखती हैं जिनका प्रभाव साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है।

लिखे हुए शब्दों से परे समाज की सेवा
अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा, डॉ. शंकर घनश्यामदास अंदानी अपनी व्यापक समाज सेवा और पेशेवर योगदान के लिए भी जाने जाते हैं।
पेशे से एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते, उन्होंने कई धार्मिक, धर्मार्थ और सामाजिक संगठनों के लिए टैक्स कंसल्टेंट और सलाहकार के तौर पर काम किया है।

उनके योगदान से पूरे भारत में मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, शिक्षण संस्थानों और गैर-लाभकारी संगठनों को फ़ायदा पहुँचा है।
जनसेवा के प्रति उनके समर्पण ने बार-बार यह साबित किया है कि सच्ची लीडरशिप पेशेवर सफलता से कहीं आगे बढ़कर समाज पर सार्थक प्रभाव डालने के बारे में है।

असाधारण योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान
लंदन बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स, OMG बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स और इंडिया प्राउड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स जैसे संस्थानों से मिली पहचान डॉ. अंदानी की उपलब्धियों के वैश्विक महत्व को और पुख्ता करती है।

ये रिकॉर्ड न केवल उनके साहित्यिक काम के बड़े पैमाने को मान्यता देते हैं, बल्कि इतने बड़े स्तर का काम करने के लिए ज़रूरी समर्पण, अनुशासन और विज़न को भी सराहते हैं।

साहित्यिक विशेषज्ञों और जानकारों का मानना है कि एक ही दिन में खुद लिखी हुई 106 किताबें प्रकाशित करना सिर्फ़ एक रिकॉर्ड नहीं है—यह रचनात्मकता, समर्पण और मकसद-आधारित काम की असीमित संभावनाओं का एक उदाहरण है।

आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा
ऐसे समय में जब लोगों का ध्यान केंद्रित करने का समय कम होता जा रहा है और डिजिटल चीज़ों की वजह से साहित्य से जुड़ने में अक्सर रुकावटें आती हैं, डॉ. शंकर घनश्यामदास अंदानी की उपलब्धियाँ साहित्य के सदाबहार महत्व की एक ज़बरदस्त मिसाल हैं।

एक लेखक से रिकॉर्ड-होल्डर और सांस्कृतिक समर्थक से लेकर साहित्य के क्षेत्र में दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति तक का उनका सफ़र, भारत और उसके बाहर भी लेखकों, शिक्षकों, छात्रों और पाठकों को प्रेरित करता रहता है।

एक ही दिन में 106 किताबें लॉन्च करने और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के साथ, डॉ. शंकर घनश्यामदास अंदानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साहित्य का मतलब सिर्फ़ किताबें लिखना नहीं है—बल्कि यह संस्कृति को संजोने, समाज को आकार देने और ऐसी विरासत बनाने के बारे में है जो पीढ़ियों तक बनी रहती है।

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Tags: PNN Delhi

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