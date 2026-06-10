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हाफले का एलुस्ट्रो फ्लेक्सिबल शेल्विंग सिस्टम, कार्यक्षमता और शानदार लुक का बेहतरीन संयोजन

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हाफले का एलुस्ट्रो फ्लेक्सिबल शेल्विंग सिस्टम, कार्यक्षमता और शानदार लुक का बेहतरीन संयोजन

नई दिल्ली, 9 जून: हाफले इंडिया ने एलुस्ट्रो फ्लेक्सिबल शेल्विंग सिस्टम पेश किया है, जो एक आधुनिक स्टोरेज समाधान है और बहुपयोगिता, मजबूती तथा आकर्षक डिजाइन को एक साथ जोड़ता है।

यह सिस्टम आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के इंटीरियर के लिए डिजाइन किया गया है। एलुस्ट्रो एक ओपन और एडजस्टेबल शेल्विंग कॉन्सेप्ट प्रदान करता है, जिसे विभिन्न स्थानों में आसानी से फिट किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज़्ड स्टोरेज और डिस्प्ले अरेंजमेंट बनाने की सुविधा देता है।

बेहतर कार्यक्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया एलुस्ट्रो प्रति सेक्शन 60 किलोग्राम तक वजन वहन करने की क्षमता रखता है, जिससे यह विभिन्न स्टोरेज आवश्यकताओं के लिए एक भरोसेमंद समाधान बनता है।

इस सिस्टम में 5 मिमी एलईडी स्ट्रिपलाइट्स भी लगाई जा सकती हैं, जो शेल्विंग सेटअप को टास्क और डेकोरेटिव दोनों प्रकार की रोशनी प्रदान करता है। लाइटिंग का यह सोच-समझकर किया गया इंटीग्रेशन विज़िबिलिटी बढ़ाता है और यूज़र के अनुभव को बेहतर बनाता है, जिससे एलुस्ट्रो प्रैक्टिकल होने के साथ-साथ देखने में भी आकर्षक लगता है।

इसकी मज़बूत प्रदर्शन के साथ-साथ एलुस्ट्रो का लुक भी बहुत शानदार है। प्रीमियम एनोडाइज़्ड ब्रश ब्लैक फ़िनिश वाला यह सिस्टम इंटीरियर को एक मॉडर्न और खास लुक देता है। इसके स्लीक प्रोफ़ाइल, शानदार शेल्फ़ और ओपन डिज़ाइन की वजह से लकड़ी के सपोर्ट पैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे एक हल्का और आर्किटेक्चरल लुक मिलता है, जो घरों, ऑफ़िस, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी वाली जगहों के मॉडर्न डिज़ाइन में एक नया आयाम जोड़ता है।

अपने नज़दीकी हाफले शोरूम या डिज़ाइन सेंटर का पता लगाने के लिए https://www.hafeleindia.com/en/info/service/contact-us/410/ पर जाएं।

हाफले ग्लोबल नेटवर्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में स्थापित हाफले इण्डिया वर्ष 2003 से भारत में काम कर रही है।

आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, फर्नीचर और किचन फिटिंग और एक्सेसरीज के क्षेत्र में एक प्राधिकरण, कम्पनी के पास होम अप्लायंस, इंटीरियर और फर्नीचर लाइटिंग, सैनिटरी सॉल्यूशंस और सरफेस जैसी समन्वित उत्पाद श्रेणियों में भी मजबूत उपस्थिति है, जो खुद को भारत और दक्षिण एशिया में इंटीरियर समाधानों के लिए एक पूर्ण समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करती है।

हाफले इंडिया की देश भर में फैले अपने कार्यालयों और डिज़ाइन शोरूम के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है। ये शोरूम घर के सभी इंटीरियर और सुधार से जुड़ी सभी ज़रूरतों के लिए ‘वन-स्टॉप-शॉप’ के तौर पर काम करते हैं – यहाँ विशेषज्ञों की टीम से लेकर किचन और वॉर्डरोब डिज़ाइनिंग की सेवाओं तक, हर तरह की गहरी तकनीकी सलाह मिलती है।

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Tags: PNN

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